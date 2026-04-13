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Lundi, 13 avril 2026

Culture

Temps de lecture : 49s

Le tournoi d’improvisation du Patro de Jonquière célèbre ses 30 ans

Émile Boudreau
Le 13 avril 2026 — Modifié à 09 h 16 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le tournoi d’improvisation L’Événement culturel du Patro de Jonquière, qui se déroulait cette fin de semaine, a souligné cette année son 30e anniversaire, rapporte Radio-Canada. Cette compétition rassemble depuis trois décennies des dizaines d’improvisateurs issus des quatre coins du Québec.

Au fil des ans, certains participants ont grandi avec l’événement. Plusieurs y ont fait leurs premières armes comme improvisateurs juniors avant de rejoindre une équipe senior, et certains se sont même retrouvés, avec le temps, parmi les organisateurs du tournoi.

La diversité des participants demeure l’une des marques de commerce de la compétition. Pour l’édition anniversaire, près d’une vingtaine d’équipes seniors, composées d’improvisateurs ayant dépassé le niveau collégial, étaient en action, en plus d’une dizaine d’équipes juniors provenant du milieu secondaire. Des matchs intergénérationnels étaient également au programme : lors des finales, des joueurs juniors ont intégré des équipes seniors et inversement.

C’est finalement les Canifles qui ont remporté la finale Junior contre les Saints. Du côté Senior, L'Ingérable a battu les DOGUES. De plus, afin de souligner les 30 ans de l’événement, le Club Optimiste, partenaire du tournoi, a offert une coupe commémorative aux vainqueurs. Celle-ci servira également à immortaliser les gagnants des éditions à venir.

 

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