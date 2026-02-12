Saint-David-de-Falardeau désire garder ses acquis

La municipalité de Saint-David-de-Falardeau veut conserver les acquis des centrales de Domtar. Il y a un intérêt pour récupérer ces barrages si l’entreprise procède à la fermeture d’une usine comme celle de Kénogami, estime le maire Germain Grenon.

Selon l’Indice des prix à la consommation (IPC), la municipalité touche, sur une base annuelle, des revenus de taxe de l’ordre de 3 623 570$ et ce, depuis 2023. Le Quotidien rappelle que 50% de la capacité installée du réseau hydroélectrique de Domtar est regroupée dans les centrales de Chutes-aux-Galets, Adam-Cunningham et Jim Grey sur le territoire de Saint-David-de-Falardeau.

Germain Grenon explique que la municipalité verse une quote-part de 1,2 M$ par année à la MRC du Fjord du Saguenay, soit la plus importante quote-part de la MRC. De plus, la valeur foncière de Saint-David-de-Falardeau, incluant les trois centrales électriques de Domtar, monte à 1,4 M$. Il s’agit d’une raison, entre autres, qui pousse la municipalité à vouloir réclamer la protection de ses acquis dans le futur.

Parallèlement dans ce dossier, le propriétaire de Domtar, Jackson Wijaya, a été convoqué à témoigner devant le Comité permanent des ressources naturelles à la Chambre des communes, mardi. Le géant forestier retient l’attention depuis maintenant une semaine dans la région alors que la Ville de Saguenay a révélé que les installations hydroélectriques du Saguenay-Lac-Saint-Jean avaient été transférées dans une société en commandite, aussi propriété de M. Wijaya.