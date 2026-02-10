SUIVEZ-NOUS

Mardi, 10 février 2026

Culture

Zone portuaire de Chicoutimi

Le festival Les Grands Crus musicaux renonce à déménager

Émile Boudreau
Le 10 février 2026 — Modifié à 11 h 04 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Après plusieurs semaines d’incertitude, le festival Les Grands Crus musicaux de Saguenay a confirmé qu’il maintiendra sa présence à la Zone portuaire de Chicoutimi pour son édition 2026.

L’événement, qui en sera à sa cinquième présentation, se tiendra du 2 au 4 juillet, puis du 9 au 11 juillet, avec une programmation qui sera dévoilée ultérieurement.

Dans un communiqué, l’organisation indique que cette décision découle de « nombreuses discussions et rencontres constructives » menées récemment avec plusieurs partenaires du milieu, dont la Ville de Saguenay ainsi que divers acteurs institutionnels et communautaires. Ces échanges auraient permis de rétablir un climat propice à la tenue du festival à la Zone portuaire.

Rappelons qu’à la fin janvier, le producteur du festival avait évoqué la possibilité de le déplacer du centre-ville de Chicoutimi, invoquant des négociations difficiles avec la Société de gestion de la Zone portuaire. Parmi les options étudiées figurait même la construction d’une scène dans le stationnement du magasin Costco du boulevard Talbot. Selon l’organisation, les coûts pour maintenir l’événement à la Zone portuaire avaient grimpé à 65 000 $, alors qu’une structure temporaire à cet endroit aurait coûté deux fois moins cher.

Même si le festival Les Grands Crus Musicaux restera finalement au centreville de Chicoutimi, la direction a tenu à souligner « l’apport précieux » des partenaires du du secteur du Mégacentre Talbot qui avaient collaboré aux démarches de relocalisation. L’organisation remercie notamment Costco, SAIL, Club Piscine et RONA pour leur ouverture et leur soutien au cours des dernières semaines.

