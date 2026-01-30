La pièce « Pour la vie » présentée sur scène à Chicoutimi

Après avoir marqué les esprits lors de sa création en 2024, le Théâtre à Bout Portant ramène son spectacle Pour la vie devant le public saguenéen les 13 et 14 février prochains, à la Salle Murdock.

Écrite et mise en scène par Vicky Côté, récemment couronnée Artiste de l’année 2025 par le Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la pièce plonge dans l’intimité d’une femme âgée confrontée à un important bouleversement à travers un récit émouvant, drôle et teinté de magie.

Fidèle à sa démarche, le Théâtre à Bout Portant mise sur une démarche théâtrale profondément visuelle et gestuelle portant un regard pointu sur des sujets sensibles, interrogeant les comportements sociaux. La compagnie intègre dans ses productions la manipulation, le jeu d’ombres et des chorégraphies méticuleusement travaillées.