L'édition de 2026 sera présenté à côté du Palais des Sports

Les travaux engendrés par le réaménagement du site du parc de la rivière-aux-Sables de Jonquière amène un changement majeur en ce qui a trait à la présentation de la prochaine édition de Jonquière en Musique. L’événement sera donc présenté sur le stationnement du Palais des Sports, précisément sur la portion de terrain comprise entre l’édifice et le stade Richard-Desmeules.

Le directeur général de l’événement, Félix Ouellet, est fier de souligner qu’après examen de plusieurs critères, l’équipe en est venue à ce choix pour la 37e édition de Jonquière en Musique.

Il fallait notamment tenir compte que les autres secteurs de Jonquière comme Arvida et Kénogami avaient leurs propres événements musicaux et qu’il importait de ne pas nuire à ces structures. L’équipe du festival, accompagnée du Service du soutien aux événements de la Ville de Saguenay, a passé en revue tous les sites envisageables : parcs, stationnements municipaux, bâtiments appartenant à la Ville et même certaines options du domaine privé.

Le choix du stationnement du Palais des Sports répondait à toutes les exigences voulues. L’aspect budgétaire faisait également partie de l’analyse. Le site retenu ne devait engendrer aucun coût supplémentaire pour Jonquière en Musique ni pour la Ville de Saguenay en matière d’installations temporaires.

Collaboration avec les Voyageurs

Les organisateurs comptent d’ailleurs profiter de cette proximité avec le stade de baseball pour tenir une activité spéciale le 11 juillet prochain en collaboration avec l’équipe des Voyageurs de Jonquière. Les détails seront dévoilés au printemps prochain.

L’événement estival devrait retrouver son site du parc de la rivière-aux-Sables à l’été 2027, alors que les travaux de réaménagement auront été complétés au printemps de cette même année.

Rappelons que les travaux du parc entraînent aussi le déménagement temporaire du festival hivernal Saguenay en Neige, qui se tiendra du 5 au 15 février 2026, des confirmations restent à venir.