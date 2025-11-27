Une chanson liée aux soins palliatifs pour Jeanick Fournier

La chanteuse saguenéenne bien connue du public, Jeanick Fournier, réunit sa voix, son cœur et son engagement dans son nouveau single « D’ici-bas » afin de récolter des dons au bénéfice des maisons de soins palliatifs du Québec.

La chanson s’inscrit dans La campagne D’ici-bas, créée en partenariat avec l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec. Lors de chaque prestation et sortie publique de l’artiste, les spectateurs auront la chance de contribuer à la cause en scannant un code QR fourni par l’Alliance.

Il est également possible pour le grand public d’effectuer un don en ligne, en visitant www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/dici-bas-3.

Les sommes seront utilisées pour permettre aux employés et aux bénévoles de suivre des formations afin d’offrir un service de plus grande qualité aux patients.

Jeanick Fournier a évolué dans le milieu pendant 17 ans à titre de préposée aux bénéficiaires pour la Maison de soins palliatifs du Saguenay (anciennement la Maison Notre-Dame).

« C’est un privilège immense d’avoir un contact humain aussi intime. Lorsqu’on donne un bain à un patient, par exemple, celui-ci s’abandonne totalement à toi. La proximité que l’on partage, la chance d’être près de l’être humain, de la personne, et de lui rendre service, est quelque chose de sans pareil », dit-elle.

D’ici-bas est inspirée de ce chapitre de sa vie et de tout ce qu’elle a vécu auprès des personnes en fin de vie : la tendresse, la gratitude et la beauté du moment présent.

C’est une façon pour Mme Fournier de continuer à faire sa part et de rendre hommage à ceux et celles qui accompagnent, qui aiment et qui continuent d’espérer.

« C’était important pour moi, car je n’en avais pas fait mention dans mes albums précédents. J’avais besoin de continuer à donner, à ma façon, puisque je ne peux plus me rendre sur place. Avec ma voix et la visibilité que j’ai aujourd’hui, j’ai la chance de faire le bien à une plus grande échelle encore. »

La campagne de dons se poursuivra indéfiniment et sera intégrée à l’ensemble de ses spectacles à venir.

La chanson D’ici-bas est disponible sur toutes les plateformes numériques.

Jeanick Fournier sera également de retour dans la région les 20 et 21 décembre prochains, au Théâtre Palace Arvida, avec son spectacle Noël à la maison. Elle invite les gens à venir s’amuser en famille et à se mettre dans l’esprit des Fêtes.