Un contrat de disque, un premier EP et des spectacles en vue

Une nouvelle sensation s’amène dans le monde du rap québécois: Éloise Tremblay, aka NA$-T. Originaire de Jonquière et active depuis 2020, cette dernière vient de signer son tout premier contrat de disque avec la maison montréalaise Kartel Musik et son nouvel EP, Esprit Indomptable, est sorti sur toutes les plateformes en ligne le 26 septembre dernier.

« Dans ma jeunesse, j’ai beaucoup été inspirée par le groupe Black Eyed Peas. Je propose un style un peu mélangé, entre le rap francophone et des influences électroniques. Quand je fais de la musique, c’est vraiment pour me défouler. C’est une échappatoire. Quand je suis dans le studio, je suis dans ma bulle, dans mon monde », mentionne la jeune autrice-compositrice-interprète en entrevue avec Le Réveil.

Elle qualifie sa musique de directe, rythmée, avec des textes qui jonglent entre énergie et assurance. « On se fout des autres, fait ce que tu veux ! », est souvent la façon de penser qui guide ses écrits.

« À mes débuts, je n’ai pas eu de support du tout, outre de la part de ma meilleure amie, de mon copain et de mes parents. Dès que j’ai commencé à faire de la musique, plus personne n’était là pour moi, comme si mon choix était trop inhabituel à concevoir pour eux. Je me souviens d’un jour où je m’étais dit que j’allais arrêter de publier sur les réseaux sociaux, que ça ne servait à rien. Mon amie et mon copain m’ont toutefois encouragée à poursuivre dans cette voie. Je crois que c’est pour cette raison que ce thème est récurrent à travers mes chansons », explique Éloise Tremblay.

Un nouveau chapitre s’est entamé dans sa carrière lorsque la maison de disque Kartel Musik l’a approchée, il y a quelques mois. Ensuite, tout s’est enclenché très rapidement.

« Il faut savoir que j’ai signé avec Kartel Musik au mois de mai, mais que l’équipe m’a contactée en janvier. Pour être franche, je n’étais plus capable de garder ce secret aussi longtemps, j’avais hâte de pouvoir tout dévoiler en septembre, donc un jour avant la sortie de mon EP. Maintenant, j’ai un énorme poids en moins sur les épaules en sachant que j’ai des gens derrière moi. Je peux me concentrer davantage sur ma musique », affirme-t-elle.

Son premier projet complet en son nom compile ses cinq derniers extraits parus au cours des deux dernières années, en plus d’un nouveau titre inédit @Ri:Hot like that@Ri. Il s’agit également d’un produit 100% saguenéen, alors que son copain est le principal producteur de ses titres.

La scène, son refuge

Depuis ses débuts, NA$-T s’est forgée une place sur la scène émergente québécoise grâce à une sortie de séries indépendantes et des prestations, autant dans la région que dans les grands centres. En 2023, elle assure notamment la première partie de Sarahmée dans le cadre du festival Jonquière en Musique, marquant une étape importante dans sa reconnaissance régionale. L’artiste l’admet: la scène, c’est un refuge pour elle.

« Faire des spectacles, c’est la plus belle partie de ce que je fais, selon moi. Je serais toujours sur la scène. C’est mon produit, c’est ma chanson et je me défoule sur la scène. J’ai remarqué que le public était vraiment réceptif à Montréal et de plus en plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce qu’on commence à me connaître. »

Éloise Tremblay souhaite éventuellement sortir un album complet. En attendant, ses fidèles supporteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pu la voir en spectacle, gratuitement, le samedi 8 novembre dernier au Café-Bar L’Envol à Jonquière.