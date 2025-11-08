La 45e édition du Salon des métiers d’art se déroule à Chicoutimi

L’Hôtel La Saguenéenne de Chicoutimi accueille jusqu’à dimanche la 45e édition du Salon des métiers d’art, une occasion unique de découvrir le talent et la créativité des artisans de la région.

Une quarantaine de créateurs certifiés métiers d’art y présentent leurs œuvres, toutes reconnues pour leur qualité et leur originalité.

Cette année encore, le Salon propose une programmation variée, avec des ateliers enrichissants pour tous les âges. Les amateurs de gastronomie seront également comblés avec le retour des producteurs agroalimentaires, qui régaleront les visiteurs avec leurs produits locaux.

C’est l’endroit idéal pour dénicher des créations uniques, trouver des cadeaux de Noël ou simplement se faire plaisir.

Le Salon est ouvert samedi et dimanche de 10 h à 17 h. L’entrée est de 10 $, et gratuite pour les moins de 18 ans.