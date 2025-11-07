Une 4e édition pour faire briller votre maison

Le Marché de Noël de la différence sera de retour pour une 4e édition le 8 novembre prochain à la Pulperie de Chicoutimi. Pour les personnes vivant avec un handicap, il constitue l’occasion de soutenir la participation sociale de ces derniers, et pour la population en général, celle de découvrir les nombreux talents des personnes handicapées.

La tradition se poursuit donc pour l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean (ARLPH) dans l’organisation de cet événement très attendu, qui se déroulera entre 12h00 et 16h00.

« Je trouve important de continuer cette activité parce qu’on le fait à la demande des organismes, mais aussi des gens qui viennent sur place pour encourager les personnes handicapées. C’est toujours dans le but de montrer à la population que ces personnes-là sont capables de réaliser de grandes choses et d’année et année, des efforts sont mis dans ces divers projets pour le marché de Noël », mentionne la directrice générale de l’ARLPH, Manon Blackburn.

Un total de 12 organismes seront sur place avec leur kiosque. Aussi, les gens qui n’auront pas encore trouver l’inspiration pour leurs décorations de Noël pourront certainement remédier à la situation une fois là-bas alors que les membres de l’ARLPH offriront une foule d’items variés pour la maison… sous forme de maisons.

« Cette année, on a une thématique qui tourne autour des maisons. Que ce soit de la déco extérieure, des centres de table, tout s’apparente à une maison. D’autres objets faits à la main très créatifs seront aussi vendus par les autres organismes. Les gens y retrouveront un peu de tout à des prix abordables », explique Manon Blackburn. Un tirage de paniers de Noël aura également lieu.

Une préparation conséquente

Les préparatifs ont débuté il y a plusieurs mois déjà. Depuis 2021, l’association possède un plateau de travail de loisir culturel, où une dizaine de personnes vivant avec un handicap y travaillent chaque jour. Après l’édition de l’an passé, des idées avaient déjà été lancées pour l’édition de 2025.

« Ça demande quand même beaucoup de travail, et nous ne possédons pas tout l’équipement nécessaire, c’est surtout fait à la main. Donc, dès janvier 2026, probablement que nous nous attarderons à la planification de prochain événement. Les membres sont contents de montrer ce qu’ils ont réalisé et la population répond très bien. »

Environ 600 personnes ont passées les portes du Marché de Noël en 2024. Une assistance qui tend d’ailleurs à augmenter annuellement.