Un artiste jonquiérois complet aux grandes ambitions

Natif de Jonquière, ancien étudiant à l’École supérieure en Art et technologie des médias (ATM) et désormais artiste du monde du rap, Anthony Simard reviendra dans son patelin le 4 juillet à l’occasion de Jonquière en musique, où il performera en première partie de Fredz. Une opportunité pour lui de revenir sur la scène sous un nouveau nom, de présenter une nouvelle chanson, tout ça, avec un premier EP en route.

« Ma passion pour la scène remonte même à avant ATM. J’ai toujours baigné dans les arts de la scène, j’ai fait de l’improvisation, du théâtre. J’ai fait beaucoup de choses en lien avec le divertissement. Cependant, je n’avais pas toujours trouvé le médium qui me correspondait vraiment. C’est quand j’ai trouvé la musique que j’ai pu réussir à canaliser mon énergie et j’avais un réel désir de continuer là-dedans. J’ai pu débuter plus concrètement avec le groupe que j’avais monté au cégep avec des amis, qui s’appelait La Quille », exprime Anthony Simard, admettant qu’il essaie encore à ce jour de se dissocier de cette formation.

« Ça a quand même pris de l’ampleur rapidement et c’est grâce à ce projet que j’ai pu me faire connaitre en tant qu’artiste à part entière, mais ce n’est pas un groupe auquel je veux être associé à temps plein », témoigne-t-il.

Il a ensuite aménagé, petit à petit, son propre studio d’enregistrement dans un sauna, qui se trouve dans le sous-sol de la maison de ses parents.

« J’ai collaboré avec mon frère Dooms, qui est ingénieur de son à Montréal. C’est lui qui m’a tout appris, qui m’a montré comment mixer. À partir de ce moment-là, j’ai poursuivi dans la production, j’ai enregistré quelques-uns des projets de mes amis. Ce fut le début de ma carrière de manière plus sérieuse », évoque le rappeur.

Après avoir effectué un stage d’un mois à la salle de spectacle Le Pantoum à Québec, il s’y installe alors pour se plonger à 100% dans l’industrie de la musique.

Des projets pour tracer sa voie

Auparavant connu sous le nom de Real Tony, Anthony Simard voulait se réinventer. C’est pourquoi le changement vers le nom Tone s’est avéré être plus approprié, jonglant entre maturité et authenticité, tout ce que l’artiste souhaite être, maintenant, pour son public.

« Le EP, qui sortira le 23 juillet prochain, se nomme Rebrand. C’est vraiment ce que l’on veut marquer par ces divers changements, une nouvelle vision, une nouvelle direction artistique à présenter. On veut aller toucher un plus grand bassin de personnes », affirme-t-il.

L’album comprendra six titres aux influences américaines et européennes, des sonorités Hip-Hop qui ont grandement inspiré le jeune adulte pour la production. Les mots qui résonneront par-dessus les mélodies évoqueront des expériences plus personnelles.

« Il ne va pas y avoir de faussetés avec moi. Le but c’est d’écrire sur ce que je vis au quotidien, pour que les gens puissent s’y identifier à leur façon. »

Son premier morceau, intitulé L’Amérique et écrit en collaboration avec l’artiste Wellz, est sorti ce mercredi 2 juillet.