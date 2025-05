Une soirée haute en couleur pour célébrer la culture d’ici

Dix lauréats originaires de la région œuvrant dans le domaine des arts se sont illustrés dans différentes catégories à l’occasion du 14e gala honorifique de l’Ordre du Bleuet qui s’est tenu le 17 mai à Jonquière.

« Ça fait trois ans que je suis intégrée à l’équipe et que je m’occupe du volet ‘’gala’’. C’est toujours une soirée festive, d’une durée globale de deux heures. Outre la reconnaissance des lauréats, ma signature personnelle se trouve dans les spectacles qui sont organisés », souligne la présidente du comité des candidatures et l’une des membres du conseil d’administration pour la Société de l’Ordre du Bleuet, Marie-Josée Paradis.

D’abord, les plus de 300 convives présentes ont pu assister à des performances variées, avec le fondateur et directeur artistique de Québec Issime, Pierre Doré, ainsi que la comédienne et chanteuse native de Jonquière Sylvie Tremblay, qui a interprété son titre à succès Je voudrais voir la mer. La jeune auteure-compositrice-interprète Clémence Dufour était également au rendez-vous, accompagnée de ses musiciens. Un événement musical spontané, communément appelé « happening » musical, organisé par l’artiste visuel Pascal Bouchard, a vraiment su faire bouger l’audience.

Un petit clin d’œil au fondateur de l’Ordre du Bleuet, Jérémie Giles, décédé le 10 septembre 2024, a été effectué de façon plutôt originale.

« Un vidéo 3D a été projetée, qui donnait l’impression d’entrer dans un musée pour y découvrir les pièces peintes ainsi que les sculptures de cet artiste de talent. C’est un être tellement inspirant, alors cette année encore nous avons décidé de lui rendre hommage », émet Mme Paradis.

La soirée a été présidée en tandem par l’animatrice de l’émission @Ri:Place publique@Ri de Radio-Canada, Catherine Doucet, et par Sylvie Tremblay. Le cofondateur de TLM et propriétaire de Réservatech.net, Robi Guha, a quant à lui assuré la présidence d’honneur du gala.

Des lauréats reconnaissants

Rappelons que les lauréats sont répartis dans quatre catégories distinctes. Du côté des lauréats posthumes, le sculpteur et professeur d’art Ronald Thibert et Jean-Marc Bourgeois ont été reconnus, alors que du côté engagement, c’est le responsable du Ciné-club de Chicoutimi, Richard Boivin, qui a été honoré. Le compositeur musical Dominic Laprise et la grande Louise Latraverse ont été reçus dans la catégorie diaspora. L’artiste multidisciplinaire Pascal Bouchard, l’autrice Cindy Dumais, l’écrivain André Girard, la fondatrice de l’école de danse SMG, Suzanne Maltais-Gagnon et l’autrice jeunesse Sylvie Marcoux sont les lauréats régionaux.

Celle qui a aussi été directrice générale du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 2009 à 2024 raconte : « C’était vraiment un mélange de stress et de fébrilité que je ressentais jusqu’à samedi, même si j’avais très hâte d’y être. Je sais que les organisateurs ont travaillé sans relâche. Je vais me rappeler de ce beau souvenir-là ».

La période de mise en candidature est effective jusqu’au 10 septembre prochain, en vue du 15e gala de l’Ordre du Bleuet prévu en 2026.