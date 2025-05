Le retour du festival sous une nouvelle gouverne

Après un hiatus d’une année, le Festival Les Grandes Veillées fera son retour en grand du 25 au 27 juillet prochain à l’Agora du Village portuaire de l’arrondissement de La Baie. L’événement, qui sera accessible gratuitement pour l’occasion, est désormais géré par l’équipe derrière le Festival Jazz et Blues de Saguenay et du Festival des Vins de Saguenay.

« Le festival a pris une année de pause pour justement se restructurer et remettre en question l’équipe qui était en place depuis 17 ans. Les membres, qui effectuaient leur travail bénévolement, voulaient se réorienter vers d’autres avenues. Avec l’ajout de ce festival, ça nous permet d’assurer une certaine main-d’œuvre à temps plein pour l’année complète sur les différents événements que l’on chapeaute. Tout ça s’est fait très naturellement, et on est vraiment content de pouvoir agrémenter notre calendrier d’activités », rapporte la responsable des communications et marketing, Camille Bellefeuille.

La directrice générale et présidente des Grandes Veillées, Nicole Gagnon, demeure toutefois dans le décor du festival, notamment au sein du comité organisateur et du conseil d’administration. Elle s’assurera du bon déroulement de cette transition, en plus de relayer le plus d’informations possible à la nouvelle équipe.

2Frères en tête d’affiche

Bien entendu, la signature du festival de musique traditionnelle sera maintenue, la programmation 2025 laissant place à une fin de semaine qui promet. D’abord, le groupe 2Frères lancera les festivités le vendredi en soirée, pour laisser la place à l’artiste country québécoise Savannah Jade le samedi. L’événement se conclura dimanche le 27 juillet avec une prestation signée Les Gars du Nord. Tous les spectacles débuteront à 21h00 et seront précédés de premières parties qui seront jouées par Gab Forest, Andie Therio et le duo Veranda.

« Ce sont des beaux et gros noms que l’on présente quand même, puis jusqu’à maintenant sur les réseaux sociaux, les gens ont l’air très heureux que le festival revienne à La Baie. Il y a un esprit assez rassembleur dans l’arrondissement. On veut remplir l’Agora, ni plus ni moins! », s’exclame Mme Bellefeuille.