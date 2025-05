Grande première réussie pour le nouveau spectacle de Diffusion Saguenay

C’est dans une ambiance fébrile que s’est tenue, lundi, la grande première médiatique du spectacle immersif Fjord. Le résultat de deux ans de travail acharné a enfin pu être découvert par les partenaires, collaborateurs et invités, au Théâtre du Palais municipal de Saguenay, à La Baie.

Plus d'une centaine de personnes ont assistés à la première représentation de Fjord, projet réalisé par les firmes Matièrs et LSM ambiocréateurs. Le spectacle d'une durée de 60 minutes plonge les spectateurs dans une aventure sensorielle où se croisent fiction, légendes et réalités naturelles à travers un écran courbé de 120 pieds de large et un système de spatialisation sonore immersif. Le 2D et le 3D se côtoient, se greffant même à des prises de vue réelles du fjord du Saguenay.

La directrice générale de Diffusion Saguenay, Isabelle Gagnon, explique le processus qui a mené à la création de Fjord.

« On avait une plage horaire disponible ici au Théâtre du Palais municipal, on avait des croisiéristes qui étaient à l’affût de nos nouveautés. C’était aussi de trouver la bonne firme avec qui travailler, puis de sortir un concept. Il faut ensuite le peaufiner, monter un plan d’affaires. Vient après la recherche de financement, pour un gros un an de création, comprenant le tournage, l’écriture du scénario », émet-elle.

Conçu pour séduire autant les croisiéristes internationaux que le public local et les groupes scolaires, le spectacle est offert du 5 au 17 mai, puis reviendra du 4 septembre au 22 octobre. Mme Gagnon précise que des améliorations seront effectuées avec le temps, le spectacle étant en période de rodage.

« Présentement, on est à l’affiche pendant deux semaines. C’est certain que l’objectif ultime avec Fjord, c’est d’être là à l’automne pour prolonger la saison touristique, alors que La Fabuleuse Histoire d’un Royaume continue de prendre la place l’été. Ça va toujours être en amélioration, on travaille sur l’expérience client actuellement pour le côté immersif », ajoute-t-elle.

À la découverte du Fjord

Le spectacle raconte l'histoire d'un couple de touristes français, Oskar et Xana, qui partent à la découverte du Fjord lors d'une escale de croisières. Par leurs rêves, le public est transporté dans des aventures plus magnifiques les unes que les autres, dans un scénario écrit par Yves P. Pelletier. Les origines de la statue Notre-Dame du Saguenay et la signification du Tableau à Saint-Félix-d'Otis sont entre autres retracées. L'entièreté des scènes ont été tournées devant un écran bleu.

Rappelons que le projet a nécessité un investissement de 2 250 000$, et a été rendu possible grâce à l’appui de plusieurs partenaires financiers, dont Développement économique Canada, le Ministère du Tourisme, Promotion Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Renouer avec ses racines

Par ailleurs, la comédienne native de Chicoutimi, Marie-Joanne Boucher, interprète principale du rôle de Louison, était sur place lors de la première aux côtés de l’équipe créative. Elle s’est dit se sentir plus que choyée d’avoir été choisie comme guide de cette odyssée, celle qui a pu renouer avec ses racines au courant de ce projet.

« C’est sûr que je pense qu’il cherchait quelqu’un qui vient d’ici, mais je me sens vraiment choyée. C’est une porte d’entrée, parce que les touristes vont arriver ici, vont regarder ce film-là puis partir en croisière à travers la région. Je crois que le mandat a été bien rempli, et je suis vraiment fière de ce que j’ai vu. »

La comédienne élabore notamment sur son expérience de tournage, « un gros défi », qu’elle a toutefois su relever avec brio.

« Mon imaginaire et ma tête étaient vraiment sollicités. Par exemple, quand je vois un phoque un moment donné, je ne le vois pas le petit en réalité, il faut que je me l’imagine en même temps de jouer. Tous les éléments sont ajoutés après, donc mes sens étaient éveillés à tous les niveaux. J’aime les défis, et ça s’en était un très grand », assure Mme Boucher.

