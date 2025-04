La renaissance de la St-Dominique et Marie-Mai en spectacle

Le festival entièrement gratuit, Jonquière en Musique, revient sous une nouvelle formule pour sa 36e édition, du 1er au 12 juillet 2025. Au programme, la rue St-Dominique reprendra vie le temps d’une journée, et après plus de 20 ans de carrière et huit tournées, Marie-Mai sera de passage sur scène pour clore les festivités.

Une journée d’ouverture aura lieu le 30 juin prochain, pour lancer en grandes pompes Jonquière en Musique. Une initiative qui promet d’être nostalgique pour plusieurs, alors que la rue St-Dominique sera animée comme en 1989, assure le directeur général du festival, Félix Ouellet.

« Le Mixbus reviendra en force! Il s’agit d’une scène temporaire, sur lequel les gens pourront chanter dessus. En spectacle pour l’occasion, le chanteur King Melrose sera là et DJ Sawcy en première partie. Ça sera vraiment une soirée nostalgique, les festivaliers vont pouvoir revivre un bon moment, et il y aura également pleins d’activités au courant de la journée. Ça ne sera à pas rater! », raconte-t-il.

De plus, afin de préserver la gratuité du festival et s’assurer sa pérennité, le moitié-moitié JEM sera lancé et sera accessible en ligne sur le site de Rafflebox. La Ville de Saguenay confirme qu’elle octroie une fois de plus une somme de 150 000$ à l’organisation, pour concrétiser cette 36e édition.

Une programmation éclectique

Elisapie, Fredz, Sarah Dufour, Souldia, Marie Carmen, Karo Laurendeau, The Planet Smasher et Marie-Mai ne sont que quelques-uns des artistes qui feront vibrer la grande scène Loto-Québec au parc de la Rivière-aux-Sables.

« On s’est demander qui est-ce qui, dans chaque style de musique, pourrait exceller ? Bien sûr, il y a autant d’indisponibilités que de disponibilités, mais il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Il y aura donc, pendant ces 12 jours consécutifs, du punk, du rap, de la pop, de la country, c’est très diversifié », rapporte M. Ouellet.

Des artistes de la relève, en provenance majoritairement du Saguenay-Lac-Saint-Jean, assureront quant à eux les premières parties.