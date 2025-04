L’Internationale Périphérique, pour aider à la relance du Mont-Édouard

Un nouveau festival musical et artistique verra le jour dans la municipalité de l’Anse-Saint-Jean du 15 au 17 août prochain. L’Internationale Périphérique aura notamment comme mandat de contribuer à la relance du Mont-Édouard. Les ambassadeurs, soit L’Illustre Inconnue et les membres de Soluté Records, sont fiers de pouvoir mettre sur pied un concept axé sur la relève tout en se ralliant au profit de la communauté.

« On a été approchés par la municipalité pour organiser un événement, et nous, ça faisait longtemps qu’on avait en tête cette idée de regrouper des artistes régionaux pour une certaine occasion », laisse entendre le directeur général du festival, Vincent Bélisle.

Parmi les groupes régionaux qui fouleront les planches de la scène principale, notons Cure-Pipe, Dogo Suicide, Angine de Poitrine, Bauxite et bien d’autres, de même que des artistes de la province, tels que Violett Pi, La Sécurité, Xavier Caféine, Isabelle Charlot ainsi que le grand maître de la musique expérimentale au Québec, René Lussier.

Parlant de la scène, celle-ci sera aménagée spécialement pour l’occasion, directement sur le site du Mont-Édouard. D’autres emplacements du village de l’Anse-Saint-Jean seront animés durant ces trois journées de festivités afin de rejoindre le plus large public possible.

« Le lieu principal sera la station de ski, mais notre but étant de participer à la relance économique de l’Anse, c’est sûr qu’on désir attirer le plus de gens possible vers notre événement. Quelques prestations se tiendront donc aussi à l’église pour rejoindre un public plus âgé, mais également au Bistro La Chasse-Pinte et à l’Auberge Le Camp de Base », explique M. Bélisle.

Les passeports en prévente sont disponibles dès maintenant au coût de 55 $, tandis que les billets journaliers se situent entre 26 $ et 32 $.

Se positionner sur un enjeu crucial

Rappelons que six groupes souhaitent reprendre la gestion de la station de ski du Mont-Édouard. Deux visions s’affrontent dans le dossier. Alors que certains veulent préserver la mission communautaire de la montagne, d’autres veulent plutôt voir le privé prendre la relève. Depuis le mois de février, la Municipalité de l’Anse-Saint-Jean poursuit le processus d’évaluation des propositions reçues.

L’affaire provoque des réactions assez vives chez ces groupes en particulier, et la mise en place du festival n’a pas été pensée au hasard, comme en témoigne Vincent Bélisle.

« On ne veut pas prendre de camp ni se prononcer sur nos façons de voir cette situation, mais si on peut se positionner sur les enjeux qui se déroulent en présentant une solution alternative qu’on pourra réfléchir collectivement, ce sera déjà quelque chose de réussi. C’est la force de la communauté qui fera que l’on sera peut-être en mesure de prendre une décision par rapport à ça », croit-il.

Il souligne d’ailleurs qu’une partie des profits amassés par la vente des billets sera remise à la campagne de dons en vigueur pour la sauvegarde du Mont-Édouard.