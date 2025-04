Un rendez-vous pour célébrer, les 2 et 3 mai

Il y a 20 ans déjà, Saguenay Swing donnait son tout premier cours de danse dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’école, qui a soufflé ses 20 bougies, tient à souligner cet anniversaire en grand. Les 2 et 3 mai prochains, les amateurs de musique et de danse swing et rock n’roll sont donc invités à se joindre à la fête.

« On est très fiers de notre parcours, surtout parce que Saguenay Swing est un OBNL et que les gens qui sont derrière tout ça le font bénévolement. Ce sont des gens qui sont passionnés, qui s’impliquent et qui donnent de leur temps. C’est quelque chose d’émotif aussi, puisqu’on travaille dans cet organisme-là en étant tous très investis, et dans le but de faire découvrir le swing à la population, un style de danse qui nous rejoint tous », mentionne la présidente de Saguenay Swing, Raphaëlle Guillois.

Deux soirées dansantes auront donc lieu avec spectacle de musique et animation, à La Baie. D’abord, la population est invitée à se rendre à la Brasserie Port-Alfred le vendredi à partir de 19h30. Les festivités seront lancées avec le Super Tonic rock n’roll band, un groupe de la région. Le lendemain à la même heure, la fête battra son plein au Vieux Théâtre avec les Royal Pickles, une formation montréalaise de six musiciens, inspirée par les pionniers du style Hot Jazz de New Orleans des années 20 et 30.

À chaque soir, un cours d’initiation à la danse sera offert avant le spectacle pour ceux et celles qui souhaitent faire leurs premiers pas. Ces initiations sont ouvertes à tous, avec ou sans partenaire.

« En plus des groupes de musique, on invite des DJ, il va aussi y avoir des petites compétitions de danse, sans oublier une troupe de danseurs du Saguenay qui pratique depuis le mois de septembre pour monter un numéro spécial à cet occasion-là », souligne Mme Guillois. Parallèlement, les journées du samedi et du dimanche seront consacrées à la tenue d’ateliers de formation avec des danseurs professionnels invités de Montréal, Trois-Rivières et Ottawa.

Des billets en prévente sont dès maintenant disponibles à l’achat en ligne, et seront également accessibles à la porte lors des soirées.

Une grande famille

Saguenay Swing est bien plus qu’un simple organisme, signifie la présidente. Il s’agit d’une grande famille.

« Saguenay Swing, ça regroupe des styles comme le Lindy hop, le rockabilly jive, le charleston, le blues, le boogie woogie et bien plus. Tous les amoureux de ces danses-là et de ces musiques-là peuvent se rassembler pour le plaisir de socialiser. Ça entraine aussi une foule de bienfaits, que ce soit physique, psychologique, on lâche notre fou! ».

Une quinzaine de professeurs font partie de l’équipe en place. Cinq cours étaient donnés à la dernière session, des apprentissages qui ont pu servir à près de 90 étudiants.