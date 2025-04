Deux importants festivals unissent leurs forces

Gérés par les mêmes équipes, deux importants événements, le Festival International des Rythmes du Monde (FIRM) et le Festival des Bières du Monde (FBM), tiendront dorénavant leurs activités pendant la même fin de semaine. Le tout est prévu du 17 au 20 juillet prochain, simultanément à la Zone Portuaire de Chicoutimi, dans un format qu’on promet « collaboratif, inédit et prometteur ».

Les Rythmes du monde seront présentés sur la grande scène payante de Loto-Québec et sur la scène Hydro-Québec gratuite. Le Festival des Bières du monde concentrera ses efforts sur la scène gratuite près de la fontaine des Bélugas et sur l’animation des exposants, notamment les brasseries, les distilleries, les producteurs locaux et les camions-cuisine, du 17 au 19 juillet. Les deux festivals demeurent deux OBNL indépendants avec deux budgets distincts, et conservent leurs partenaires respectifs. Cette collaboration permettra de réduire les besoins logistiques tout en préservant l’identité propre à chaque événement. La directrice générale des deux festivals, Chantal Boivin, précise qu’en réunissant leurs efforts, les deux festivals pourront mutualiser leurs infrastructures, leurs ressources, leurs services et favoriser le développement durable. Madame Boivin tient d’ailleurs à préciser qu’il ne s’agit pas d’une fusion entre les deux événements, mais bien d’un changement de date qui favorise une nouvelle forme de cohabitation. La programmation de chacun des deux événements sera annoncée très bientôt.