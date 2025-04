Un concert au Théâtre C pour le Chœur Dal Segno

Le Chœur Dal Segno se produira pour la toute première fois au Théâtre C de Chicoutimi ce vendredi 4 avril, sur le coup de 19h00, dans le cadre du spectacle Amal « Gammes » Entr’Aînés. Plus de 600 billets ont été vendus jusqu’à maintenant, l’argent amassé qui sera d’ailleurs remis en don à l’Opéra du Royaume pour soutenir la culture régionale.

« Nous serons 55 choristes présents lors du spectacle, quatre musiciens, quatre solistes invités, en plus de deux enfants qui sauront certainement charmer le public! », mentionne la fondatrice du Chœur Dal Segno, Gisèle Munger.

La soprano de renommée internationale et directrice générale de l’Opéra du Royaume, Marie-Ève Munger, sera aussi sur place et agira à titre d’animatrice et choriste.

À savoir que ce concert est rendu possible grâce à une subvention du gouvernement fédéral, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour aînés (PNHA). Plusieurs pièces y seront interprétées, dont quelques-unes qui seront fortes de sens, passant de la maladie d’Alzheimer, à des chansons universelles traitant de sujets qui sont toujours d’actualité.

« Il s’agit d’un concert que l’on organise à la fois pour notre plaisir, mais aussi pour le plaisir des autres. Le public risque de vivre une soirée remplie de découvertes, de musique envoûtante, nostalgique même. C’est vraiment quelque chose à ne pas manquer », ajoute celle qui est également à la direction musicale du spectacle.

Les billets sont au coût de 15 $. Les gens intéressés à s’en procurer peuvent le faire auprès des choristes, ou s’informer directement via la page Facebook du Chœur Dal Segno.

À savoir que la contribution financière du fédéral est effective depuis le début de l’année 2024. En effet, la formation a pu se rendre dans près de 10 résidences pour aînés de la région, une expérience unique pour briser l’isolement. La dernière visite de cette tournée s’effectuera mardi prochain.