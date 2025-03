Le festival de retour pour une troisième édition le 2 août

L’église Saint-Édouard de La Baie sera grandement animée le 2 août prochain, alors que se produiront plusieurs artistes et groupes locaux dans le cadre de la troisième édition du festival 100% régional, le Culte du Port Alfred.

Un éventail de styles musicaux et une variété d’artistes invités viendront enflammer le site patrimonial, ce que voulait amener de l’avant le président de l’événement, Andy Ellefsen, ainsi que le responsable de la programmation, Guillaume Bouchard. Parmi les têtes d’affiche, le groupe Overbass et Mordicus, qui fera un retour sur scène après une pause de trois ans. Mentionnons également les prestations qui seront offertes par l’artiste de Laterrière Dany Placard, celui originaire d’Alma Joël Martel, sans oublier Bruno Rodéo, Sheenah Ko, Léa Deschênes, Justine Simard et plusieurs autres. Le festival aura lieu de 10h à 23h, et sera suivi d’un après festival. Plus de 1000 spectateurs sont attendus lors de cette journée, qui comprend en tout 13 concerts. Les billets sont actuellement disponibles en prévente sur lepointdevente.com.