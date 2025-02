La 29 édition du festival REGARD lance sa programmation

C’est du côté du Centre d'expérimentation musicale (CEM) de Chicoutimi-nord qu’a eu lieu mercredi le lancement de la programmation de la 29e édition du festival REGARD, qui se déroulera du 19 au 23 mars prochain à Saguenay, dans ce qui s’annonce une année record, alors que 90 des 100 courts-métrages canadiens présentés proviendront du Québec.

En partenariat avec Hydro-Québec, le festival a sélectionné pour cette année 200 courts métrages, provenant de 65 pays et répartis sur 38 programmes

Lors de la compétition officielle, qui sera lancée le 19 mars, ce sont une cinquantaine de productions qui composeront les dix programmes projetés sur l’écran du Théâtre C à Chicoutimi ou de celui de la salle François-Brassard du Cégep de Jonquière. Pour la porte-parole de cette année, la comédienne Marilyn Castonguay, il s’agit d’un retour au festival et elle ne cache pas l’amour qu’elle porte envers l’événement et la région.

« Mon premier pas dans le festival, ça fait des années et des années. J’ai eu un coup de cœur, c’est là que je retrouvais la passion première de faire ce métier-là. Je trouve que les idées circulent, que ça bouillonne, les gens sont là pour célébrer le cinéma. D’être également dans une région qui me ressemble et de pouvoir être la porte-parole de cet événement-là, que j’adore », estime-t-elle.

On compte parmi les autres concours la compétition Focus, qui agira en tant que vitrine pour les talents émergents, ou encore la compétition jeunesse, qui propose aux parents et aux grands-parents de découvrir le festival à travers les yeux de leurs enfants.

Treize programmes thématiques seront également à l’horaire pour cette édition, dont plusieurs classiques du festival qui seront de retour, comme Art & Essai, Film de genre et Coup de cœur du public. Le centre-ville de Chicoutimi sera non seulement animé, mais tiendra une place importante lors du festival, comme l’explique la nouvelle directrice générale de REGARD, Marie-Michèle Plante.

« Cette année, on va vraiment être au cœur du centre-ville. D’abord, nos bureaux sont déjà sur la rue Racine, il y a la ruelle du court-métrage, des activités gratuites, des activités de réseautage. Sans oublier le pigeonnier qui sera au-dessus du Café Cambio, qui sera un lieu de rassemblement pour les professionnels, où se tiendra des ateliers et des rencontres avec des cinéastes. Au quartier général, nous tiendrons des 5 à 7, des projections et des réunions. On peut vraiment mettre en valeur les commerces locaux. On veut créer un pôle REGARD », mentionne-t-elle.

De nombreuses activités seront offertes à la population lors de ces cinq jours de festivités. Les gens sont d'ailleurs invités à visiter le site internet festivalregard.com pour un portrait complet de la programmation, ou encore pour s'y procurer des passeports.