Le froid n’arrête pas les festivaliers

L’organisation de Saguenay en neige trace un bilan très positif de sa première fin de semaine d'activités. Malgré un froid mordant, particulièrement samedi dernier, les festivaliers étaient présents en grand nombre sur le site de la Rivière-aux-Sables à Jonquière.

La 41e édition de l’événement a connu un bon début, estime la directrice générale, Marie-Michelle Hovington.

« On aurait aimé que la température soit un peu plus de notre côté dit-elle, mais on est bien content parce que les festivaliers ont bravé le froid. Beaucoup de familles qui s’étaient chaudement habillées ont passé la journée de samedi sur le site. Les gens étaient encore plus nombreux dimanche parce que c’était un peu plus doux. »

Interrogée sur les activités qui ont été les plus populaires, la directrice générale mentionne que le feu d’artifice lors du spectacle d’ouverture a notamment attiré beaucoup de gens, ainsi que le spectacle d’Atchoum pour les enfants.

« Les glissades ont aussi été très populaires pour les familles. Dimanche, il y avait une longue file d’attente. Les tours de poneys ont également été très appréciés. Certains jeunes n’étaient jamais montés sur des chevaux et ils ont eu beaucoup de plaisir. Le bar de glace qui est énorme cette année a également attiré beaucoup de monde qui a pu prendre un café ou un chocolat chaud pour se réchauffer. »

Revoir ses plans pour s’adapter

Le froid intense a cependant empêché l’organisation de présenter des spectacles prévus sur la scène extérieure. Elle a dû revoir ses plans et les offrir à l’intérieur de Place Nikitoutagan.

« On s’est adapté et on a fait le bon choix. J’ai eu plein de beaux commentaires de gens heureux, qui ont adoré leurs moments passés sur place. Les familles étaient très contentes de leurs visites. »

Les sculpteurs de blocs de neige, autant les amateurs que les professionnels, étaient par contre heureux du froid, ajoute Marie-Michelle Hovington. Ils ont pu réaliser une centaine d’œuvres.

« C’était parfait pour créer les plus belles œuvres possibles. Le froid permet d’élaborer plus de détails, plus de finesse sur les structures. Pour eux, c’était idéal. Il y a eu de nouvelles équipes aussi, parfois des artistes ou des groupes d’amis, qui sont se donner un beau défi. De beaux talents se sont révélés et une belle relève semble se dessiner au niveau des jeunes. »

Prochaine fin de semaine

Durant la prochaine fin de semaine, qui sera également la dernière de Saguenay en neige, un temps plus doux est prévu. Le site devrait alors être plus fréquenté selon elle et l’évènement se mettra en mode country.

« Vendredi, Pascale Dufour donnera un petit cours de danse en ligne à l’extérieur. Elle est très connue et une foule d’amateurs la suivent. Ça se poursuivra ensuite à l’intérieur avec une soirée de danse et je pense que ça devrait être très achalandé. Karo Laurendeau montera sur scène le lendemain pour offrir son spectacle et elle aussi est très connue. »

Marie-Michelle Hovington termine en soulignant que toutes les activités extérieures déjà mentionnées vont se poursuivre. Une nouveauté devrait également plaire particulièrement aux enfants, soit des balades de traîneaux à chiens.