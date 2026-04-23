Les bâtons de baseball peuvent attendre…

Le printemps a déjà écoulé son premier mois de 2026 et rien ne semble vouloir changer au niveau du sport. Alors que les bâtons de hockey doivent faire place à ceux de baseball, les séries éliminatoires de hockey se prolongent et repoussent le retour sur les terrains verts.

Chez les Saguenéens de Chicoutimi, la moitié du travail a été complétée de brillante façon. Après un balayage face aux Mooseheads de Halifax, la troupe de Yanick Jean n'a fait qu'une bouchée des Remparts de Québec, n'accordant que deux petits buts en quatre rencontres.

Après une première série axée sur l'offensive, ce fut au tour de la défensive de faire le travail lors du deuxième tour. Face à une équipe un peu plus robuste, les Bleus se sont adaptés à la perfection, permettant à l'équipe d'obtenir deux balayages consécutifs, une première dans l'histoire de la concession.

Et devant le filet, l'homme de confiance de Yanick Jean ne déçoit pas. Lucas Beckman a été tout simplement dominant, réalisant deux jeux blancs au Centre Vidéotron.

Prochaine étape : la demi-finale face aux Huskies de Rouyn-Noranda. Une chose est sûre : à partir d'ici, c'est terminé la partie de plaisir! Les hommes dirigés par Steve Hartley ont terminé au premier rang de l'association de l'Ouest et, après s'être donné une petite frousse au premier tour contre Gatineau, ont balayé les Cataractes de Shawinigan pour obtenir leur billet pour le carré d'as.

Il faut remonter à 2017 pour voir un affrontement Sag's – Huskies en séries. Les Bleus, négligés, avaient causé la surprise en l'emportant en prolongation lors du septième match, au lendemain d'une dégelée de 9 à 2. Bien que les Huskies constituent une des meilleures formations du circuit junior, les Saguenéens sont encore supérieurs et devraient l'emporter en cinq matchs.

Au niveau national, le Canadien de Montréal a débuté ses éliminatoires 2026 avec une grosse victoire en prolongation sur la glace du Lightning. Est-ce que les jeunes Bleu-blanc-rouge auront le dessus sur les vétérans de Tampa?

Les Marquis de Jonquière ont vu leur beau parcours en séries prendre fin le week-end dernier en six rencontres contre les Pétroliers de Laval. Malgré plusieurs éléments sur la touche, les hommes d'Alexandre Tremblay en ont surpris plus d'un en ne faisant qu'une bouchée des Éperviers de Sorel au premier tour et en poussant la série en six matchs face aux champions de la saison régulière.

On ne peut rien dire contre les joueurs des Marquis qui ont littéralement tout donné lors des dernières semaines, de sorte que de plus en plus de partisans commençaient à y croire! Nous aurons l'occasion de faire le post-mortem de l'équipe bientôt, car il y aura de grosses décisions à prendre en vue de la prochaine saison.

Même si on voulait sortir les bâtons de baseball, il y a encore trop de neige au sol… Vous n'avez qu'à circuler devant le stade Richard-Desmeules, il reste encore plusieurs centimètres à fondre.

Heureusement, les joueurs des Voyageurs sont déjà en préparation à l'intérieur, grâce aux installations au stade de soccer de Jonquière, des outils qui permettent de rattraper le retard face aux autres formations du sud de la province.

Vivement le 20 mai pour l'ouverture à domicile de nos Voyageurs, mais d'ici là, Go Sag's Go et Go Habs Go!