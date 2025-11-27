Là où tout se décide à l’hôtel de ville

Est-ce que les conseillers récemment nommés au Comité exécutif connaissent vraiment dans quoi ils s’embarquent pour le prochain mandat du nouveau conseil de ville de Saguenay? Parce que les grandes décisions stratégiques leur seront directement redevables.

Seul le maire Luc Boivin a touché du doigt ce cabinet décisionnel lorsqu’il est venu en relève de son modèle, Marc-André Gagnon, de regrettée mémoire. Il occupait la vice-présidence de ce comité décisif, notamment pour la préparation du budget.

Aucun des autres membres de cet exécutif, que ce soit les conseillères May Gagnon, Renée Simard, de même que les conseillers Claude Bouchard et Jacques Cleary, ne possèdent l’expérience à ce niveau.

Fastidieuses réunions

Les participants à ce comité, où assistent généralement le directeur général, le chef de cabinet et le greffier (et souvent la chef comptable) revisiteront une impressionnante pile de résolutions et de requêtes, qu’ils devront avoir lues la veille. Même sous Jean Tremblay, maire reconnu pour limiter les tergiversations, les rencontres pouvaient déborder la journée de travail ordinaire. Souvent même, on se réservait une autre période dans la semaine pour finir le travail.

J’y assistais à l’époque à titre de responsable des communications. J’y pointais des informations que je rendais publiques. J’étais témoin aussi de ces longues présentations de projets spéciaux, qui ne faisaient pas toujours l’unanimité auprès des conseillers qui reléguaient le tout aux oubliettes.

Même par téléphone

Et c’est sans compter que les membres du Comité exécutif doivent être disponibles en tout temps pour prendre des décisions urgentes, exigées par les nombreux imprévus inévitables dans une ville aux dimensions saguenéennes.

Fort heureusement, tous nouveaux qu’ils soient, les membres du nouvel exécutif comptent parmi eux des conseillers municipaux d’expérience, notamment Jacques Cleary, l’ex-président de l’arrondissement de Chicoutimi. Ce dernier, rappelons-le, avait refusé en 2023 d’occuper le poste de conseiller à l’exécutif, à la demande de l’ex-mairesse Julie Dufour, après l’exclusion de son collègue et ami Michel Tremblay.

Claude Bouchard, quant à lui, compte un mandat à la table du conseil et sa présidence au sein de la Société de transport de Saguenay l’aura certes préparé aux exigences d’assiduité de cette tâche maîtresse.

Transparence

Le maire Boivin a répété à plusieurs occasions que le prochain mandat du conseil de ville de Saguenay doit se bâtir dans la transparence. On aura compris que les décisions du Comité exécutif seront donc entérinées par les membres du grand conseil.

Ce qui devrait éviter des décisions discutables, comme celles prises par la dernière administration au sujet des avis juridiques. Des positions arbitraires ayant conduit à des débats épicés dans l’espace public en reléguant les opérations normales au second plan. Et l’arrivée d’une vision nouvelle de deux conseillères novices en Mmes May Gagnon et Renée Simard pourrait apporter à cet exécutif l’énergie nécessaire pour relancer la croissance sclérosée de la ville de Saguenay.