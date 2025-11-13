La région avant le parti

On se rappelle que nos députés bloquistes fédéraux de la région se sont jetés à bras ouverts dans le dossier initié par les préfets de la région pour réclamer que le gouvernement fédéral place Saguenay parmi les premiers bénéficiaires du projet Corridor-Nord. Le récent budget Carney semble leur donner raison, alors qu’une somme substantielle provenant du Fonds de diversification des Corridors du Nord y apparaît pour Port Saguenay.

Ce serait, selon le président de l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Louis Ouellet, un signal très fort que la région pourrait être choisie pour le transport des minéraux précieux de l’Ontario et du Québec à travers le corridor du Nord du Canada. Des 5 milliards $ en sept ans, 75 millions $ pourraient être attribués à Port Saguenay pour une seconde section de quai.

Vote contre le budget

Le premier budget de l’administration Carney doit être adopté officiellement lundi prochain. Or, le Bloc québécois, par l’entremise de son chef, Yves-François Blanchet, a fait savoir que son parti voterait contre l’adoption, tout comme les conservateurs. Alors, est-ce que nos députés fédéraux, Mario Simard, Alexis Brunelle-Duceppe et Richard Martel, feront passer les intérêts de leur région avant ceux de leur parti?

Récemment, le député bloquiste Simard, tout comme le député conservateur Richard Martel, faisait partie d’une délégation qui a rencontré le ministre libéral Steven MacKinnon à Saguenay. «Ottawa nous a entendus», a récemment témoigné Mario Simard sur le site de Radio-Canada.

Le comité des ressources

Incidemment, le député de Jonquière a déposé une motion à la Chambre des communes pour recevoir cette semaine une délégation des membres du Comité des ressources naturelles. Les membres de toutes les formations politiques devaient être ici pour comprendre la réalité du terrain liée au développement des minéraux critiques dans la région. Ils devaient visiter, entre autres, les installations de Port Saguenay.

Dans un communiqué du Bloc québécois, Mario Simard admet que le dernier budget fédéral a envoyé un signal fort en prévoyant un financement pour Port Saguenay. Les députés pourraient eux aussi envoyer un message fort en s’abstenant de voter contre le budget Carney lundi.

Martel chez les libéraux?

Le député conservateur Richard Martel pourrait, pour sa part, aller encore plus loin en imitant l’ex-député conservateur André Harvey qui, en 2000, avait traversé la Chambre des communes pour rallier les libéraux de Jean Chrétien. Ce qui avait contribué largement à la réalisation de la route à quatre voies du parc des Laurentides. Pourquoi Richard Martel, comme quand il grimpait sur le banc des Saguenéens, ne réussirait-il pas à son tour ce coup d’éclat?

Loin de la coupe…

Il n’en demeure pas moins qu’il ne faut pas s’énerver le poil des jambes avec ce corridor du Nord. Il reste beaucoup à faire avant de l’implanter. Les 165 km de voie ferrée transformée en piste cyclable qu’il faut reconstruire coûtent cher et les investisseurs privés ne se bousculent pas au portillon. Mais le plus important réside dans l’intérêt manifesté par la population et, par-dessus tout, par leurs représentants politiques.