Chapeau aux Jays

J’ai dû prendre quelques heures avant d’écrire ce papier. Je ne pouvais pas le faire immédiatement après la rencontre, sur le coup de l’émotion.

J’ai été, comme plusieurs d’entre vous, frustré et déçu du dénouement de la Série mondiale, remportée en onzième manche du septième match par les Dodgers de Los Angeles, qui ont défendu leur titre remporté en 2024. Oh combien de chances les Blue Jays ont eues pour mettre fin au débat : buts remplis en neuvième, deux coureurs en onzième et malheureusement, à chaque reprise, les Dodgers trouvaient le moyen de mettre fin à la menace.

Commençons par le début; qui avait prédit que les Blue Jays de Toronto, qui avaient terminé derniers de la division Est de l’Américaine l’an dernier allaient terminer premier cette saison? Plusieurs avaient même congédié le gérant John Schneider dès le début du mois de mai. C’est d’ailleurs à ce moment qu’un déclic semble s’être fait à l’intérieur de l’organisation.

Après avoir subi quatre défaites de suite entre le 3 et le 7 mai, la seule formation canadienne du baseball majeur a signé quatre victoires consécutives dès le lendemain, et cinq à la fin du même mois. Et une série de dix gains en juillet et des balayages contre les Yankees de New York, l’équipe à battre dans leur division. Au final, les Jays ont terminé cette saison avec 94 victoires et 68 défaites, le meilleur dossier de l’Américaine à égalité avec les Bombardiers du Bronx. Mais comme Toronto a eu le dessus sur New York lors de leurs affrontements, la première place lui revient.

C’est lorsqu’on creuse davantage sur certains chiffres en saison qu’on voit que cette équipe avait les possibilités d’aspirer aux grands honneurs. Leur moyenne cumulative au bâton de ,265 était la meilleure de tout le baseball majeur, tout comme le nombre de coups sûrs, 1461, soit 35 de plus que leur plus proche poursuivant, les Phillies de Philadelphie. De plus, ils ont terminé deuxième pour le plus petit nombre de heures retiré sur des prises (1099 alors que la moyenne de la ligue était à 1355).

Le gérant de l’équipe a décidé de revenir avec le baseball de base : faire avancer les heures sur les sentiers avec des amortis, les vols de but au lieu de toujours chercher à sortir la balle du stade. Bon, vous allez me dire que c’est comme ça que les Dodgers ont remporté le titre et vous avez raison. Mais Toronto est vraiment sorti de nulle part en fabriquant des points, ce qui lui a permis de pousser cette série à la limite.

Vladimir!

Après une saison disons correcte, Vladimir Guerrero Jr. a littéralement explosé en séries avec des statistiques dignes d’un véritable joueur étoile. Sa moyenne au bâton de .397 en 18 rencontres, ses huit circuits et 15 points produits le mettent parmi les heures qui ont le plus performé lors du mois d’octobre. En un parcours éliminatoire, il a fait tomber de nombreux records de l’organisation torontoise.

L’an prochain

Difficile de prédire à quoi va ressembler la prochaine saison des Blue Jays. Est-ce que Bo Bichette sera de retour ou testera-t-il le marché? Je n’ai pas parlé des lanceurs mais c’était probablement la faiblesse de l’équipe durant toute la saison. Est-ce que Bieber et Scherzer prolongeront leur séjour dans la ville Reine? Au moins, durant un mois, tout le Canada était baseball grâce à eux!

Chapeau les Jays!