Le CH passe à la prochaine étape

Au cours des dernières années, le Canadien de Montréal a pris l'habitude de nous tenir en haleine avec une ou deux transactions majeures durant la période de repêchage universel. Plusieurs vont se souvenir des deux transactions qui ont envoyé Alexander Romanov aux Islanders de New York et amené Kirby Dach à Montréal en 2022. Et l'année suivante, la transaction d'Alex Newhook avec l'Avalanche.

À l'approche de cet encan 2025, plusieurs rumeurs planaient étant donné que le Canadien avait deux choix lors du premier tour, le 16e et 17e. Les experts étaient sur la même longueur d'ondes que le CH ne repêcherait pas deux fois lors de cette première ronde.

Ils ont eu raison alors que Montréal n'a même pas du tout parlé lors de cette première ronde de repêchage alors que Kent Hughes a transigé ses deux choix et l'attaquant Emil Heineman aux Islanders de New York en retour du défenseur Noah Dobson. De plus, le DG a octroyé à Dobson un contrat de huit ans évalué à 76 millions de dollars, faisant de lui le joueur le mieux payé de l'organisation.

Avec cette transaction, le Canadien de Montréal a indiqué que la reconstruction était terminée et qu'il était temps de passer à la prochaine étape. Après avoir atteint les éliminatoires pour la première fois depuis 2021 ce printemps, les résultats ont démontré que les éléments en place avaient grandement évolué et qu'il fallait mieux les entourer afin qu'ils deviennent meilleurs.

Faire une reconstruction pour une équipe sportive, ce n'est pas facile. Quand un regarde les Sabres de Buffalo, qui ont obtenu deux fois le tout premier choix au repêchage mais qui ont raté les séries lors de 14 dernières saisons, cela prouve que la reconstruction n'est pas toujours gage de succès.

Souvenez-vous il y a quelques années lorsque les Saguenéens de Chicoutimi se sont retrouvé avec trois choix de première ronde. Ces trois choix n'ont pas été à la hauteur des attentes, retardant le développement de l'équipe.

Heureusement, le CH a eu la main heureuse au cours des dernières années au niveau du repêchage. Après des années de vache maigre sous Trevor Timmins, les choix de premières rondes de l'équipe ont été des choix gagnants qui sont parvenu à faire leur place dans l'équipe. On a qu'à penser aux Cole Caufield, Kaiden Guhle, Lane Hutson et Ivan Demidov qui devrait tailler sa place la saison prochaine. Il suffit maintenant de les entourer de bons vétérans afin de progresser et devenir une équipe qui aspire aux grands honneurs d'ici quelques années.

DEUX SAGUENÉENS REPÊCHÉS

Lors de cette séance 2025, deux joueurs des Saguenéens de Chicoutimi ont eu la chance d'entendre leur nom lors de cet encan.

Au quatrième tour, le défenseur Alex Huang a été choisi par les Predators de Nashville alors que la ronde suivante, c'était au tour d'Émile Guité d'être sélectionné par les Ducks d'Anaheim, l'équipe qui a repêché Maxim Massé un an plus tôt.

Il s'agit d'honneur bien mérité pour les deux joueurs de 17 ans qui ont bien progressé au cours de la dernière année qui feront partie de l'élite en vue de la prochaine saison qui s'annonce très relevée chez les Saguenéens.

Mention spéciale à Peteris Bulans et Emmanuel Vermette qui ont reçu des invitations au camp des recrues de Vegas et Boston respectivement.