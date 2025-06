Le destin entre les mains de McDavid

Assez rare de nos jours qu’on retrouve les deux mêmes formations en finale de la coupe Stanley deux années consécutives. C’est le cas cette année. Après avoir vu les Panthers de la Floride l’emporter en sept matchs contre les Oilers d’Edmonton, les deux équipes se retrouvent encore en grande finale ce printemps.

Toutefois, la destinée pourrait être bien différente, surtout pour le meilleur joueur au monde, Connor McDavid. Après avoir été déçu en juin dernier, après avoir connu d’extraordinaires séries, on voit un McDavid beaucoup plus responsable dans les deux sens de la patinoire. Offensivement, il continue de dominer avec ses 26 points en 16 matchs avant le début de la finale.

Il y a évidemment son coéquipier Leon Draisaitl qui continue de produire match après match. Le fameux monstre à deux têtes a su passer à travers les Kings de Los Angeles en six rencontres, des Golden Knights de Vegas en cinq et les Stars de Dallas en cinq matchs.

Bien que plusieurs interrogations soient survenues au sujet des gardiens lors du début des éliminatoires, Stuart Skinner est solide comme un gagnant du trophée Vézina. Après avoir été retiré au profit de Calvin Pickard après les deux défaites contre Los Angeles, Skinner a profité de la blessure de Pickard pour revenir en force et démontrer qu’il a l’étoffe d’être un gardien élite dans le circuit Bettman. Il l’a d’ailleurs démontré dans la série contre Dallas alors que la majorité des panélistes donnaient les Stars comme vainqueurs.

Évidemment, il ne faut pas épargner les Panthers. Finalistes au cours des deux dernières saisons et vainqueur l’an dernier, la formation de la Floride a l’expérience de la victoire. En plus du noyau qui a soulevé le trophée en 2024, les Panthers ont ajouté énormément de profondeur en Brad Marchant et Seth Jones. Malgré une saison inférieure à la précédente, Floride est arrivé en force en éliminatoires en sortant le Lightning de Tampa Bay avec une main dans le dos au premier tour. Par la suite, les Maple Leafs de Toronto ont donné beaucoup de fil à retordre poussant la série à la limite. Cette victoire semble avoir donné des ailes aux hommes de Paul Maurice qui ont remporté facilement la finale de l’Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Un aspect différent pour la finale de cette année, c’est l’avantage de la patinoire. La saison dernière, les Panthers ont remporté le septième match devant leurs partisans, ce qui a sûrement aider à la cause. Cette année, ce sont les Oilers qui auront ce privilège. D’abord, les deux premières rencontres auront lieu à Edmonton, tout comme la septième s’il y a lieu. L’ambiance sera survoltée en Alberta et probablement dans tout le Canada.

Imaginez, la dernière conquête de la coupe Stanley par une équipe canadienne remonte à 1993 avec le Canadien de Montréal. Depuis, Vancouver (1994 et 2011), Calgary (2004), Edmonton (2006 et 2024), Ottawa (2007) et Montréal (2021) ont vécu l’échec.

Connor McDavid a le sort des Oilers entre ses mains afin d’entrer dans les légendes. Et comme le hasard fait bien les choses, il pourrait remporter la coupe Stanley de la même manière que Wayne Gretzky et Sidney Crosby, soit après avoir perdu l’année précédente contre la même équipe. Gretzky a remporté sa première coupe en 1984 contre les Islanders de New York après avoir perdu contre eux en 1983. Crosby en 2009 contre Detroit après avoir été défaite contre les Wings l’année précédente.

Prédiction : Edmonton en 6