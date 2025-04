La guerre tarifaire profite aux libéraux

Beaucoup d’analystes voyaient cette campagne électorale déclenchée en toute hâte au milieu d’une guerre tarifaire comme une balade dans le parc pour le Bloc québécois. Du moins dans notre région que le référendum de 1992 identifiait comme la plus nationaliste de tout le Québec.

J’étais de ceux qui croyaient à une victoire acquise du Bloc, même dans Chicoutimi–Le Fjord. Chez les libéraux, on a eu du mal à trouver un adversaire aux deux députés sortants du Bloc et à celui du conservateur dans Chicoutimi–Le Fjord. Les libéraux marchaient au pas de tortue tandis que les lièvres bloquistes filaient allègrement vers la victoire.

Mais, les EU soufflent sur la braise de la guerre tarifaire et les menaces du président Trump se concrétisent. Après la nomination du nouveau chef libéral Mark Carney, les sondages bondissent en faveur des libéraux. Selon les différents coups de sonde, Carney est le plus apte à affronter le tumultueux président américain.

CHAUDES LUTTES

Ce revirement ravive la flamme libérale et vient changer le cours de la campagne au Saguenay Lac-Saint-Jean. On trouve désormais des candidats libéraux dans chacune des circonscriptions. Des candidats aux CV bien garnis en lien avec cette guerre tarifaire. Comme cet actuaire chicoutimien, Stéphane Proulx ou William Van Tassel à Jonquière, un agriculteur qui s’y connaît en matière de gestion de l’offre. Denis Lemieux, dans Lac-Saint-Jean quant à lui, revendique l’expérience d’un court séjour à la Chambre des communes d’Ottawa comme député de Chicoutimi-Le-Fjord.

Van Tassel est bien connu dans le monde agricole de la circonscription de Jonquière, qui s’étend désormais jusque dans les municipalités du nord du Lac-Saint-Jean. Le bloquiste, Mario Simard, se retrouve de plus face à une opposante conservatrice, Fanny Bélanger, proche du chef Pierre Poilievre, avec qui elle a travaillé. Celle-ci s’est démarquée au cours des débats électoraux auxquels elle a participé jusqu’ici.

CHICOUTIMI-LE-FJORD ET LAC-SAINT-JEAN

De même pour Chicoutimi-Le-Fjord, où le député conservateur sortant, Richard Martel, en avait déjà plein les bras avec le candidat bloquiste Marc Saint-Hilaire. Voici que se présente un candidat libéral, Stéphane Proulx, actuaire de formation et gestionnaire au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C’est sans compter que les candidats des autres partis, notamment le NPD, pourraient gruger des pourcentages de votes influençant les résultats finaux.

Même le député sortant dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, se doit de parcourir le nouveau territoire élargi de sa circonscription, la plus populeuse des trois de la région sur la scène fédérale. Les tarifs sur l’importation touchent les nombreux travailleurs de la forêt et de l’agriculture, d’Alma à Dolbeau, en passant par Roberval et Saint-Félicien. Arrivés sur le tard, le conservateur Dave Blackburn, tout comme le libéral Denis Lemieux, mettent leur connaissance de ces dossiers à profit pour solliciter l’appui populaire.

Plus de doute, la course se resserre et la tortue pourrait bien rejoindre le lièvre.