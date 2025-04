La saison de hockey s’achève

À peine quelques semaines depuis le début de la valse printanière des séries éliminatoires au hockey, plusieurs équipes de la région ont déjà vu leur saison prendre fin. Certaines par élimination, d’autres parce que leur saison et leurs séries sont déjà terminées.

MARQUIS

Bien que la première moitié de leur série face aux Éperviers de Sorel était à sens unique, les Marquis de Jonquière se sont bien battu pour pousser cette série à la limite, avant de s’incliner 4 à 3 dans ce septième match. Après une saison en bas des attentes, la formation de Bob Desjardins a quand même donné espoir à ses partisans en remportant trois matchs de suite après un retard de 0-3.

INUK

Trop forts pour la division 2, les Inuk de l’Université du Québec à Chicoutimi a signé une campagne parfaite de 16 victoires en saison régulière et 4 victoires en séries éliminatoires. Il est certain qu’une VRAIE ligue universitaire québécoise permettrait d’avoir un calendrier plus relevé, plus long et des séries qui ont une plus grande signification.

ÉLITES

La deuxième chance a sourit aux Élites lorsqu’ils ont pu prolonger leur saison. Hélàs! L’équipe n’avait plus aucune marge de manœuvre et elle s’est inclinée à leur premier match, marquant la fin de leur parcours.

Il faut quand même saluer le travail du nouvel entraîner Mathieu Duchesne qui a démontré de belles aptitudes derrière le banc. Reste à voir s’il sera en mesure d’amener l’organisation à un autre niveau, ce que ses prédécesseurs ont eu beaucoup de difficultés à faire.

LHSLF

La ligue de hockey senior du Lac au Fleuve a couronné un nouveau champion en 2025 : les Chalets Flamand de Métabetchouan, qui ont signé une victoire en sept matchs contre le Construction de l’Avenir de Dolbeau-Mistassini.

Ces derniers tentaient de mettre la main sur un quatrième titre de suite. Ils semblaient en bonne position avant le dernier week-end menant la série 3 à 1, mais les Chalets Flamand ont rebondi de belle façon, gagnant les trois derniers matchs de la série.

COUPE CHEVROLET

Au niveau mineur, plusieurs calibres ont pris fin au cours des derniers week-end et c’est le cas au niveau féminin, alors que les finales étaient présentées aux quatre coins de la région.

Mention spéciale aux Rebelles M15 AA qui ont été les seules représentantes régionales à avoir remporté les grands honneurs.

JEANNOIS

L’équipe de Pascal Hudon au niveau collégial AAA est toujours en action alors qu’elle vient de passer avec succès son premier tour éliminatoires face à Thetford Mines. Depuis plusieurs années, les Jeannois font partie des meilleures formations au niveau collégial et démontre le sérieux du programme qui mérite de gagner en popularité.

Après avoir atteint la finale il y a deux ans, les Jeannois s’étaient inclinés lors du premier tour en 2024. Déjà cette année, ils sont déjà assurés de faire un plus long parcours.

SAGUENÉENS

Les Saguenéens ont passé à travers le Titan d’Acadie-Bathurst en cinq parties, non sans difficulté. Alors que plusieurs se questionnaient sur l’attaque des Bleus et l’apport offensif de certains de leurs vétérans, ceux-ci ont répondu présent lors du cinquième et dernier match.

C’est le cas de Maxim Massé qui a récolté quatre points alors qu’il en avait cumulé que deux dans les quatre premières rencontres. Espérons que l’offensive sera à l’honneur au deuxième tour car la tâche ne sera pas de tout repos contre l’Océanic de Rimouski, l’équipe hôte du prochain tournoi de la Coupe Memorial.

