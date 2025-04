Sondage rempli de surprises

C’est une boîte à surprises que contient le dernier sondage SEGMA, 92-5 CKAJ Ma Radio D’Ici, à propos des intentions de vote au cours de la prochaine élection à la mairie de Saguenay. Ce reflet de l’opinion populaire nous révèle des résultats inattendus, à sept mois des élections municipales du 2 novembre prochain.

Première surprise révélée par ce coup de sonde : le grand écart de points entre le choix du meilleur et du second. L’ex-conseiller municipal Luc Boivin (qui a œuvré pendant 10 ans sous l’administration de l’ex-maire Jean Tremblay) obtient 31 % des appuis, contre 10 % pour son plus proche poursuivant. Ce résultat a été atteint avant même qu’on annonce le départ de Boivin de son poste de directeur général de la fromagerie Boivin.

POTVIN DEVANT DUFOUR

Seconde surprise, c’est le président du comité des finances de la ville, Michel Potvin, qui arrache la seconde position avec 10 % des intentions de vote. Mais il est boudé par les citoyens de l’arrondissement de La Baie, qui lui accordent seulement 5 %. Ce qui contraste avec le pointage de 50 % obtenu par le meneur, Luc Boivin, dans le même arrondissement.

Cependant, Michel Potvin devance la mairesse Julie Dufour de deux points, elle qui obtient son pointage de façon presque égale dans les trois arrondissements. N’empêche qu’elle voit passer son grand argentier devant elle, ce qui n’est pas pour améliorer l’atmosphère autour de la table du conseil de ville.

DÉCEPTIONS

L’ex-mairesse de Falardeau, Catherine Morissette, obtient la quatrième position, un seul point de moins que la mairesse sortante. Elle doit la majorité de ses 7 % d’appuis aux contribuables de l’arrondissement de Chicoutimi.

Troisième surprise : la contre-performance de la cheffe du parti de l’ERD, Christine Basque, avec ses 5 % d’appuis pour l’ensemble des arrondissements. Pourtant, la cheffe de l’ERD ne ménage pas ses efforts pour rendre son parti intéressant et attrayant pour les électeurs. Déjà, la plupart des 15 districts comptent un représentant de l’ERD qui est à l’œuvre depuis quelques semaines. Il faut croire que les Saguenéens n’acceptent toujours pas le concept des partis sur la scène municipale.

IRRÉDUCTIBLE

À l’autre bout du spectre, l’irréductible ingénieur et chroniqueur politique, Jacques Pelletier, voit son message sur fond de défusion mal accueilli par les électeurs, dont 2 % seulement lui accordent leur appui. C’est moins que le pourcentage obtenu pour d’autres choix suggérés par des répondants qui n’appuient aucun des choix proposés par les sondeurs.

Et si on ajoute les 18 % de participants qui ne veulent appuyer aucun des noms proposés dans le sondage SEGMA aux 5 % suggérés spontanément par les répondants, on arrive à un appui de plus de 50 % à Luc Boivin. Un bond vertigineux par rapport aux 9 % que l’ex-conseiller Boivin avait obtenus en novembre 2024 au cours d’un autre sondage SEGMA préparé pour le compte du 92,5 Ma Radio D’Ici.

Cependant, l’ex-directeur général, maintenant libre de toute attache avec la fromagerie Boivin qu’il a dirigée durant plus de 20 ans, n’a toujours pas posé officiellement sa candidature.