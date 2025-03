À quoi s’attendre des Sags en série?

C’est maintenant le tour des Saguenéens de Chicoutimi d’entrer dans la valse des séries éliminatoires. L’équipe de Yanick Jean croisera le fer avec le Titan d’Acadie-Bathurst dans une série quatre de sept qui débutera vendredi au Centre Georges-Vézina. Bien que Chicoutimi soit favori au départ, plusieurs points d’interrogation viennent questionner les prédictions des experts.

Quand on regarde le dossier de la campagne 2024-2025 des Bleus, son dossier de 36 victoires, 18 défaites et 10 autres revers en temps supplémentaire est très satisfaisant. Sa troisième position dans l’association Est peut même être au-dessus des attentes faites en début d’année.

Malgré tout, plusieurs partisans demeurent perplexes quant aux performances globales de l’équipe. Bien que Chicoutimi ait gagné sa part de matchs, c’est la manière dont les gens se questionnent. De plus, dans certaines défaites, les Saguenéens n’ont pas montré le véritable visage de l’équipe.

Le plus bel exemple est celui des deux derniers week-ends du calendrier régulier. Contre les Remparts de Québec, bien que les Saguenéens aient gagné leurs deux rencontres, plusieurs ont relaté le manque d’effort de certains joueurs et le manque de cohésion au niveau global. Et dans les deux défaites contre Baie-Comeau, on peut se demander si l’équipe est véritablement prête pour les séries.

Au niveau individuel, le joueur étoile Maxim Massé n’a pas déçu. Après un lent début de saison et une blessure qui lui a fait manquer 17 parties, Massé a connu une fin de campagne électrisante, terminant avec 33 buts et 59 points en 47 matchs. Même chose pour Emmanuel Vermette qui, tel un métronome, a gardé une cadence du début jusqu’à la fin de la saison, comme en fait foi son total de 65 points en 64 rencontres.

Devant le filet, Raphaël Précourt a tenu le fort. Délogeant le gardien numéro un l’an dernier dès sa première saison, le cerbère de 18 ans a présenté un dossier de 29-13-8 avec une moyenne de buts de 2,73 et un pourcentage d’arrêts de 0,909.

Du côté des déceptions, l’attaquant Émile Guité a connu la guigne de la deuxième saison. Après une saison de 25 buts et 57 points à 16 ans, Guité a vu ses chiffres diminuer pratiquement de moitié, terminant sa deuxième saison avec seulement 16 buts et 30 points en 59 rencontres. Éligible pour le prochain repêchage, plusieurs recruteurs ont sûrement pris en note sa baisse de régime. C’est le contraire pour Nathan Lecompte. Ce dernier a vu sa production augmenter de 33 à 49 points.

Bien qu’Alex Huang n’ait pas vu sa production offensive monter en flèche par rapport à l’an dernier, son travail défensif s’est grandement amélioré. Plus responsable dans sa zone, son rendement lui a permis de passer d’un différentiel de -13 à +11.

Cette série contre le Titan d’Acadie-Bathurst ne sera pas une tâche facile pour la troupe de Yanick Jean. Pour la formation qui quittera vers Terre-Neuve au terme de cette campagne, le Titan ne présente pas de gros canons à l’attaque, mais plutôt une équipe bien équilibrée entre jeunesse et vétérans. Devant le filet, le gardien de 20 ans Joshua Fleming pourrait faire la différence en raison de son expérience. Même si Chicoutimi a l’avantage de la patinoire, le format 2-3-2 pourrait jouer des tours, étant donné que les rencontres 3, 4 et 5 seront jouées dans les Maritimes.

Prédiction : Chicoutimi en 6