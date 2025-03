Place à la vraie saison!

Il vient un moment dans une saison sportive où le temps devient long, de sorte que l’excitation atteint son comble quand arrivent les séries éliminatoires. Dans la Ligue nord-américaine de hockey, cette période est maintenant arrivée! Après 36 rencontres régulières, les huit formations se battront dès vendredi pour l’obtention du trophée Gilles-Rousseau, qui couronne le gagnant des séries dans le meilleur circuit senior québécois.

ANNÉE DIFFICILE POUR LES MARQUIS

La saison 2024-2025 n'a pas été de tout repos pour les Marquis de Jonquière. Après deux belles saisons où tout s'est arrêté en demi-finale, les ambitions étaient grandes pour cette année. L'arrivée de nouveaux joueurs laissait entrevoir une lutte parmi les meilleures formations du circuit. Hélas! Les nombreuses blessures sont venues anéantir les possibilités d'avoir seulement l'avantage de la glace pour le premier tour.

Au terme de cette saison, les Marquis ont affiché un dossier de 15 victoires, 19 défaites et deux autres revers en période supplémentaire. Il faut remonter à la campagne 2019-2020 pour voir l'équipe avec un pourcentage d'efficacité sous la barre des .500. Malgré ces chiffres, il y a quand même plusieurs points positifs à retenir.

D'abord, l'attaque a été un élément clé de la formation de Bob Desjardins. Avec son impressionnant total de 153 buts marqués, elle est au deuxième rang du circuit derrière Saint-Georges, qui a terminé au premier rang général. Pour une deuxième année de suite, l'attaquant Simon-Claude Blackburn a poursuivi sa progression. Champion pointeur de l'équipe l'an dernier avec une moyenne d'un point par rencontre, le #28 a encore fait mieux cette année, luttant avec les meilleurs du circuit et terminant finalement au troisième rang avec 48 points, dont 36 mentions d'aide, ce qui fait de lui le meilleur passeur du circuit.

Non seulement les Marquis ont le meilleur passeur, mais aussi le meilleur buteur. Acquis aux Fêtes du National de Québec, Maxime St-Cyr a poursuivi son travail de démolition autour du filet adverse chez les Marquis avec ses 17 buts en autant de parties avec Jonquière. Son total de 30 buts cette saison lui permet de devenir le premier joueur à atteindre ce plateau depuis presque dix ans!

Parmi les points faibles, la défensive, souvent poreuse, pourrait donner des maux de tête à la direction de l'équipe. De plus, il a été difficile pour le personnel d'entraîneurs d'afficher le même top 6 défensif plus de deux fois de suite cette saison.

Devant le filet, Tristan Bérubé a été bon toute l'année sans être dominant. Il a toutefois su rebondir après une contre-performance, et sa marque de trois jeux blancs lui permet d'égaler le record de Cédrick Desjardins pour le plus de blanchissages en une saison par un gardien jonquiérois. Bérubé sera bien épaulé avec l'embauche d'Alex Bureau. Inactif pendant plus de trois ans, Bureau a su s'acclimater au circuit rapidement, en plus de démontrer ses prouesses et son sang-froid face à l'adversaire. Il faut ajouter également que c'est un gardien qui n'accepte pas le trafic dans son demi-cercle... message aux joueurs adverses!

Cette série contre les Éperviers de Sorel sera très intéressante pour les deux clans. Deux équipes qui se retrouvent dans la position inverse de l'an dernier. Cette fois-ci, les Éperviers font partie de l'élite du circuit. Toutefois, leur lenteur en défensive et leurs gros gabarits à la ligne bleue pourraient leur faire mal face à la vitesse des Marquis.

Prédiction : Marquis en 6