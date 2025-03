Du hockey comme dans le temps!

Mea culpa, mea culpa! J’étais sûr et certain que la confrontation des 4 nations, organisée par la LNH, ne serait qu’une version moins clownesque du match des étoiles. Il était impossible pour moi de concevoir que les joueurs donneraient leur 110 % à ce stade-ci de la saison, à quelques semaines des séries. J’ai eu tort, j’étais dans le champ et tant mieux. Non seulement, nous avons eu des matchs intenses, robustes et excitants, mais la LNH a fait des gains majeurs en termes d’exposition. Au même moment, la NBA présentait son match des étoiles qui fut un échec, et même une risée selon nos voisins du sud. Le circuit Bettman a eu l’air d’un leader avant-gardiste à travers l’Amérique au grand complet. Il est vrai que les tensions politiques entre notre pays et celui du gros ego suffisant ajoutaient au duel Canada vs USA, mais de voir des athlètes millionnaires se défoncer pour la « gloire » de leur pays et pour une coupe plus au moins significative, j’ai adoré et vous aussi.

Avec de plus en plus de pays produisant des bons hockeyeurs, il est temps de faire place à davantage de confrontations internationales. Les nombreuses ligues de soccer font, plusieurs fois par saison régulière, une « pause internationale » qui permet aux joueurs d’aller représenter leur pays pour un match de qualification ou une compétition. Les propriétaires paient des petites fortunes pour le salaire de ces athlètes, ils les laissent aller, et ce, sans aucune garantie d’un retour en santé. Il est souvent fréquent de voir un footballeur revenir blessé d’une sélection nationale, exactement comme Matthew Tkachuk (Floride) et Charlie McAvoy (Boston). C’est triste pour les proprios, mais, à long terme, la visibilité et l’intérêt bénéficiant au sport dans une compétition internationale est beaucoup plus profitable.

Il serait bon de revoir certaines compétitions. La Fédération internationale de hockey sur glace devra se montrer plus ouverte et moins conservatrice. Le « fameux » championnat du monde tenu au mois de mai aurait tout intérêt à changer de date. Seuls les joueurs des équipes de la LNH qui ne participent pas aux séries (ou éliminés tôt en première ronde) y participent. En plein cœur des séries, avez-vous réellement le goût de regarder « les meilleurs joueurs qui restent » s’affronter? Encore là, un gars comme Nick Suzuki n’a jamais cru bon y aller et il n’est pas le seul. Je ne nie pas son apport historique, toutefois, ça n’intéresse pas grand monde. Pourquoi ne pas le déplacer en septembre et accepter de retarder le départ de certaines ligues sur le vieux continent? Je sais que c’est facile à dire, mais savez-vous quoi? Pour la première fois, depuis trop longtemps, le hockey m’a fait vibrer. Il m’a fait perdre la voix et coucher beaucoup trop tard. Le hockey était aussi bon que dans le temps. Canadien vs Hurricanes, c’est ben plaisant, mais c’est comme si je venais de manger dans un restaurant étoilé Michelin et que là, tu me sers un hot chicken viande brune et tiède. J’ai encore faim!