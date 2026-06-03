Lancement de l’album de Martin Larose et d’Anaïs-Vanessa Poirier

C’est ce mercredi soir, en formule 5 à 7, que sera lancé officiellement l’album “The Solivagant Tales”, créé par les talents combinés de Martin Larose aux musiques et d’Anaïs-Vanessa Poirier.

L’événement est prévu au Café-bar l’Envol, rue St-Dominique à Jonquière. En entrevue au 92,5 Ma radio d’Ici, Martin Larose a d’abord parlé de la signification du titre de l’album, qui regroupe sept pièces. « The Solivagant Tales », en fait, c'est le parcours du solitaire », explique Martin. « C'est ça que ça veut dire, c'est quelqu'un qui marche un peu comme un « Lucky Luke », qui marche tout seul, c'est surtout une métaphore pour la culture indépendante. Anaïs et moi, nous sommes des artistes indépendants. C'est donc un peu ce clin d'œil-là. La beauté de ça, c'est que moi j'ai fait la musique, mais c'est Anaïs qui a fait la grande majorité des textes ».

Mentionnons que l’univers musical Anaïs-Vanessa, qui fut dans sa jeunesse l’élève de Martin Larose dans le cadre du programme “Arts et métiers de la scène” à la polyvalente Jonquière, épouse très bien de par son écriture de textes la vision musicale qu’entretient le musicien Larose. Elle nous parle de quelques thématiques abordées à travers ses compositions.

« Il y en a une vraiment qui est plus revendicatrice, un petit peu, qui parle aux gens qui nous dirigent. « Free », c'est le premier extrait (le premier simple) qu'on a sorti. Je parle beaucoup de santé mentale aussi. On a une chanson qui parle un petit peu plus d'anxiété, qui est « Please release me ». Le récent extrait qu'on a sorti, c'est plus « santé mentale », un appel à l’importance de retourner à l'intérieur pour mieux s'en sortir. C'est vraiment mon style d'écriture, finalement. Ça a vraiment "fitté". Je pense qu'on est arrivé à une bonne place dans notre vie où le projet fonctionnait bien pour nous deux ensemble, Martin et moi ».

Martin Larose le confirme: malgré les thèmes plutôt sérieux, “The Solivagant Tales” a été enregistré dans le plaisir et la bonne humeur, avec l’appui de l’excellente oreille musicale de Frank Corneau, au studio Septentrio que possède M. Larose. On y retrouve aussi une reprise du succès “Zombie” des Cranberries. C’est donc cette ambiance de franche camaraderie qu’on retrouvera ce soir au Café-bar l’Envol, dès 17 heures, un 5 à 7 où tout le monde est invité, gratuitement, de manière fort conviviale.

« On vous invite avec beaucoup de plaisir à venir nous retrouver sur place. L’album, c’est un an et demi de travail qu'on aimerait partager avec nos personnes, les gens du Saguenay et de partout. Venez nous voir, ça va être super plaisant. Ça commence à 17h, sous formule 5 à 7 à L’Envol »

Anaïs-Vanessa nous donne même une savoureuse primeur. « On s'est même fait concocter un petit drink pour l'occasion au nom de l'album » Et Martin d’ajouter : « On l’a baptisé The Solivagant Cocktail! Vous allez avoir la chance de pouvoir vous le procurer ce soir et goûter ça à l'Envol ».

Ajoutons que quelques copies de l’album seront aussi disponibles, et qu’on peut aussi le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargements.