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Mercredi, 03 juin 2026

Économie

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L’Hôtel du Fjord change de propriétaire

Le 03 juin 2026 — Modifié à 08 h 40 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’Hôtel du Fjord, situé au centre-ville de Chicoutimi, entame un nouveau chapitre de son histoire. Après quatre décennies à sa tête, le propriétaire Gilles Blanchette a récemment cédé l’établissement ainsi que le terrain adjacent à un groupe de jeunes entrepreneurs déjà actifs dans l’industrie hôtelière régionale.

Les nouveaux acquéreurs, qui exploitent notamment l’Auberge Le Parasol à Chicoutimi et le Refuge du Fjord à La Baie, souhaitent insuffler un vent de renouveau à cette institution de la rue Racine, rapporte Radio-Canada.

Leur stratégie repose d’abord sur une modernisation des installations existantes. À court terme, les 34 chambres feront l’objet de travaux de rafraîchissement dans le but de rehausser la gamme de l’hôtel d’un cran.

À plus long terme, les nouveaux propriétaires envisagent de développer le terrain voisin en y construisant de nouveaux logements. Le projet pourrait accueillir jusqu’à 47 unités résidentielles.

Les commerçants satisfaits

Dans le quartier, la nouvelle est accueillie avec optimisme. Plusieurs commerçants du bas de la rue Racine y voient une occasion de revitalisation et un potentiel afflux de clientèle avec l’arrivée de nouveaux visiteurs et de futurs résidents.

Du côté de la municipalité, le projet reçoit également un appui favorable. La conseillère municipale Cathy Fortin estime que cette transaction s’inscrit dans une dynamique plus large de revitalisation du centre-ville.

Elle souligne aussi l’importance de diversifier les types d’occupation du centre-ville, en favorisant à la fois l’implantation de logements haut de gamme et de gamme intermédiaire, ainsi que le développement commercial.

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