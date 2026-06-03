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La Marche SP Saguenay 2026 a recueilli 30 000 $

Le 03 juin 2026 — Modifié à 10 h 58 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Malgré la météo pluvieuse, la Marche de l’organisme Sclérose en plaques Saguenay qui s'est tenue le dimanche 31 mai à la Zone portuaire de Chicoutimi a parmi d’amasser 30 000 $, surpassant l'objectif initial de 18 000 $ qui était fixé.

Près de 200 participants ont participé à l’activité en soutien aux personnes vivant avec la sclérose en plaques. Les sommes recueillies contribueront à la mission de soutien de SP Canada – Saguenay pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques, leurs proches aidants et la population en général, en plus de contribuer activement à la recherche

« Malgré la pluie, les participants étaient présents avec le sourire et une énergie incroyable. Cette implication des marcheurs démontre à quel point la cause de la sclérose en plaques rassemble et inspire », souligne l'équipe de SP Canada – Saguenay.

L’événement a également constitué une occasion de sensibiliser la population à la réalité de la sclérose en plaques et de faire entendre la voix des personnes touchées par la maladie.

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