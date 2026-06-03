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Mercredi, 03 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 42s

Des travaux de réfection du passage ferroviaire Roberval-Saguenay

Le 03 juin 2026 — Modifié à 06 h 59 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Des travaux de réfection au passage ferroviaire Roberval–Saguenay entraîneront des entraves à la circulation sur le boulevard SaintPaul, dans l’arrondissement de Chicoutimi, au cours des prochains jours.

Dès le vendredi 5 juin, les automobilistes devront composer avec une fermeture partielle de la route. Entre 9 h et 12 h, une voie sera fermée de façon alternée dans les deux directions à la hauteur du passage à niveau. Des ralentissements sont donc à prévoir dans ce secteur.

Les perturbations s’intensifieront toutefois durant la fin de semaine. Du dimanche 7 juin à 5 h jusqu’au lundi 8 juin à 6 h, le boulevard SaintPaul sera complètement fermé à la circulation à l’endroit du passage ferroviaire.

Malgré ces entraves, une circulation locale sera maintenue afin de permettre l’accès aux commerces environnants. Les autorités invitent néanmoins les usagers à planifier leurs déplacements à l’avance.

Pour ce qui est des détours, en direction nord, les automobilistes seront redirigés vers l’autoroute 70, tandis que ceux circulant vers le sud devront emprunter le boulevard Barrette.

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