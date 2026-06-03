Barrages routiers des Fondations régionales du CIUSSS

C’est jeudi de la semaine prochaine, soit le 11 juin, que se tiendront sur l’ensemble du territoire régional les barrages routiers de toutes les fondations liées au CIUSSS, comme la Fondation de ma Vie, et la Fondation Santé Jonquière, pour ne nommer que celles-ci.

Concernant la Fondation Santé Jonquière, qui comme son nom l’indique est liée au Centre hospitalier de l’endroit, elle vise notamment à pouvoir continuer de pourvoir l’hôpital d’équipements spécialisés. Les bénévoles seront donc présents jeudi la semaine prochaine à dix intersections névralgiques de Jonquière pour recueillir vos dons, de 6h30 à 9h30.

Comme le rappelle la directrice générale de la Fondation Santé, Sandra Lévesque, chaque fondation occupera jeudi prochain son territoire et conserve les argents de ses propres barrages. Les automobilistes seront donc invités à être particulièrement vigilants lors de ce jeudi 11 juin.

La Fondation Santé Jonquière profite d’ailleurs de l’occasion pour lancer un appel à tous, manquant de bénévoles pour sa collecte aux coins des rues. Vous pouvez joindre les responsables au (418) 695-7711, ou via le Messenger de la Fondation santé.

Mentionnons que d’ici là, la Fondation est aussi fort occupée cette semaine, avec la présentation de « L’Autre Défi », pour la clientèle fréquentant le Centre de réadaptation en déficience physique, avec un 10 km en équipe et en famille, pour relever un défi personnel selon leurs propres capacités, qui se fait pendant ou après leur réhabilitation. L’athlète paralympique Anthony Bouchard est le porte-parole et sera présent aux deux départs, à celui d’Alma aujourd’hui et à celui de Jonquière ce jeudi.