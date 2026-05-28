Catherine Morissette portera les couleurs du PCQ dans Dubuc

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) pourra compter sur l’ancienne élue municipale et femme d’affaires Catherine Morissette lors des prochaines élections générales du 5 octobre dans la circonscription de Dubuc.

Celle qui fut candidate du PCQ lors de l’élection partielle dans Chicoutimi, où elle avait obtenu 26 % des voix, affirme avoir mûrement réfléchi avant d’accepter ce nouveau défi. Elle dit avoir pris sa décision à la suite d’une « intense réflexion » et de discussions avec différents élus et acteurs de la région.

« Dubuc, c’est une circonscription chargée d’histoire. C’est le berceau de la région. Des gens fiers de leur culture et de la manière dont ils ont su apprivoiser et valoriser ce territoire magnifique qui borde le Fjord, une richesse à la fois en matière de ressources naturelles et de possibilités touristiques, deux sphères que nous savons faire cohabiter harmonieusement », a déclaré Catherine Morissette dans le communiqué annonçant sa candidature.

Catherine Morissette n’en sera pas à ses premières armes en politique. Elle a été conseillère municipale à Saint-David-de-Falardeau de 2013 à 2017, avant d’accéder à la mairie, un poste qu’elle a occupé jusqu’en 2021. Elle agit également comme porte-parole du PCQ en matière de forêts, un dossier qu’elle entend mettre de l’avant dans le cadre de sa campagne.

La candidate conservatrice souhaite en effet centrer son message sur des enjeux qu’elle juge cruciaux pour l’avenir de la région, notamment le développement régional, la protection des emplois et la mise en valeur des ressources naturelles.

Le lancement officiel de sa pré-campagne est prévu le 16 juin prochain au Pavillon Noir. L’événement, organisé sous la forme d’un 5 à 7, rassemblera des sympathisants conservateurs ainsi que plusieurs invités.