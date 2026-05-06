Nouveau schéma de couverture de risques pour les pompiers de Saguenay

Après plus d’un an et demi de travail, la Ville de Saguenay adopte son nouveau schéma de couverture de risques. Ce document stratégique, qui couvrira la période de 2026 à 2036, se veut un outil important dans la planification de la sécurité incendie sur le territoire de la municipalité.

La Ville souligne que cette nouvelle version est basée sur l’actualisation des orientations ministérielles, obligeant les municipalités à adapter leur schéma en fonction de critères plus rigoureux, modernes et intégrés.

Le document révisé repose donc sur une analyse approfondie des risques, une modulation optimisée des interventions et une approche transversale incluant l’urbanisme, la sécurité civile et le développement durable. Il remplace le précédent schéma qui est en vigueur depuis 2018 et sa durée est désormais portée à dix ans avec une révision prévue à la huitième année.

Selon le maire de Saguenay, Luc Boivin, ce schéma reflète la volonté d’assurer une sécurité incendie efficace, inclusive et adaptée aux réalités du territoire, en cohérence avec l’engagement du conseil municipal de planifier de façon responsable et de mobiliser les ressources avec rigueur.

Avec cette adoption, le Service de sécurité incendie obtient l’approbation du conseil municipal pour entreprendre les ajustements prévus au plan stratégique de son nouveau schéma de couverture de risques, qui entrera officiellement en vigueur le 1er juin 2026.

Mentionnons que cette révision s’inscrit dans les priorités du plan stratégique 2024–2030 de la Ville de Saguenay, en contribuant à une gouvernance performante, à la résilience face aux risques et à maintenir le sentiment de sécurité.