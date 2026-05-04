Jonquière-Médic prend en charge 400 patients vulnérables à domicile

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a annoncé ce lundi 4 mai, lors d’une conférence de presse, que l’organisme de soins médicaux à domicile Jonquière-Médic développe ses services et prend en charge, dès aujourd’hui, 400 patients vulnérables n’ayant pas accès à un médecin de famille sur le territoire.

Les personnes vulnérables, telles que des aînés présentant de multiples pathologies — comme un diabète avancé, des antécédents d’arrêt cardiovasculaire ou une perte d’autonomie — pourront désormais recevoir les soins appropriés et être prises en charge directement à leur domicile.

Actuellement, 5 556 patients orphelins sont recensés sur le réseau local de services (RLS) de Jonquière. De ce nombre, les médecins des deux groupes de médecine de famille (GMF) ainsi que ceux de Jonquière-Médic ont pris en charge 2 781 patients.

C’est dans le souci de réduire la liste de patients en attente d’un médecin de famille que les médecins de Jonquière-Médic ont décidé d’épauler leurs collègues des GMF.

Ce faisant, les nouveaux services de l’organisation n’auront aucun impact sur les visites à domicile destinées à la population générale, qui demeure la principale bénéficiaire de Jonquière-Médic.

« À Jonquière-Médic, l’innovation ne s’arrête pas et l’organisme se questionne constamment sur ses façons de faire afin de demeurer à jour. […] Je tiens sincèrement à remercier tous les médecins de mon territoire, et particulièrement ceux de l’organisme, qui acceptent de voir davantage de patients pour nous aider à atteindre les objectifs fixés par notre gouvernement », a déclaré M. Gagnon.

Pour le président du conseil d’administration de Jonquière-Médic, Claude Hubert, cette nouvelle démarche revêt une grande importance pour l’avenir de l’organisme.

Selon le médecin coordonnateur, Dominic Gagnon, présent lors de la conférence de presse, les soins à domicile représentent l’avenir de la gestion de la santé au Québec.

« Je pense qu’on est à l’ère de prendre un véritable virage en ce sens. Les soins médicaux à domicile doivent constituer l’un des piliers essentiels du système de santé québécois. On a mis cet aspect de côté il y a plusieurs années avec la réforme du Dr Barrette, mais je crois qu’on assiste aujourd’hui à un retour du balancier et j’espère que les gouvernements seront attentifs à ce virage. »

La réforme menée en 2015 par l’ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, a profondément affecté les directions régionales de santé publique, qui ont subi des compressions budgétaires et perdu une partie de leur expertise.

Campagne de financement

Actuellement en campagne de financement, les membres de l’organisme, accompagnés de nombreux gens d’affaires, seront présents dans les rues de l’arrondissement ce jeudi 7 mai afin de tenir des barrages routiers et solliciter l’appui de la population.

Le 23 avril dernier, la soirée de lancement de la 40e campagne de financement a permis d’amasser 31 500 $.

Chaque année, Jonquière-Médic doit recueillir 300 000 $ pour assurer la continuité de ses services.