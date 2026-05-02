Sensibiliser la population à la sclérose en plaques

La population de Saguenay est invitée à se mobiliser pour la Marche SP 2026, qui se tiendra le dimanche 31 mai dès 9h00, à la Zone portuaire de Chicoutimi. Cet événement vise à soutenir les 90 000 Canadiens et Canadiennes vivant avec la sclérose en plaques tout en sensibilisant la communauté.

L’inscription est possible en ligne ou encore sur place entre 9h et 10h. Pour lancer la journée, des activités familiales seront proposées: mascotte, maquillage pour enfants et séance d’échauffement collectif. L’édition 2026 pourra compter sur l’appui de M. Kevin Girard, pharmacien propriétaire des pharmacies Uniprix de Chicoutimi et Chicoutimi Nord, qui agira à titre de président d’honneur de l’événement.

« C’est une marche qui est accessible à tous, autant pour les personnes à mobilité réduite que pour les familles. Il s’agit d’un parcours aller-retour, reliant la Zone portuaire au Parc Saint-Nom-de-Jésus, ce qui représente une distance d’environ trois kilomètres. Une collation sera ensuite offerte au retour afin de remercier les participants pour leur engagement envers la cause. On prend également une photo tout le monde ensemble », mentionne le coordonnateur des programmes et services pour la SP Canada – Saguenay, Samuel de Launière.

Il ajoute que les personnes inscrites à la marche auront droit à des primes, tout dépendamment du montant qu’elles collectent. L’an passé, l’édition 2025 avait permis d’amasser une somme totale de 19 000 $. Cette année, l’objectif est similaire.

« On espère récolter un montant à peu près dans les mêmes eaux. On a également eu 225 participants l’an dernier et on s’attend à avoir un peu plus de gens en mai prochain. M. Kevin Girard sera sur place avec toute son équipe, ce qui augmentera l’achalandage et rendra le tout plus dynamique », estime le coordonnateur.

Samuel de Launière constate que de plus en plus de nouveaux diagnostiqués se joignent à la marche, l’organisme agissant comme une première ressource sur laquelle ils peuvent compter.

« C’est souvent, pour eux, le premier geste à poser envers l’organisme. Et on ne demande pas à chaque personne d’amasser des sommes astronomiques non plus. L’augmentation de participation d’une année à l’autre est tout de même remarquable. En 2025, on a peut-être eu 100 participants supplémentaires par rapport à 2024. »

La population peut se joindre au mouvement en faisant des dons jusqu’au 31 mai et même durant le mois de juin, en se rendant sur le site www.msspwalk.donordrive.com dans l’onglet Événements. À savoir que des marches similaires auront lieu la même journée à travers le pays.

D’autres initiatives organisées

L’organisme SP – Saguenay poursuit sa campagne de sensibilisation à la sclérose en plaques tout au long de l’année, avec deux autres initiatives qui sont organisées sur le territoire.

« Outre la marche, on organise un barrage routier en août en partenariat avec les restaurants A&W de la région. L’an passé, on se trouvait à 16 intersections différentes, donc il s’agit d’une bonne collecte. Il y a aussi notre souper de crabe annuel en novembre, qui est un événement plus corporatif », spécifie-t-il.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, autour de 1000 personnes vivent avec la sclérose en plaques. Diverses ressources sont accessibles dans la région pour aider les gens nouvellement diagnostiqués, comme le centre de référence pour le Continuum AVC et la neurologie neurovasculaire à l’Hôpital de Chicoutimi ou encore la Clinique de Neurologie du Saguenay.

« La SP, c’est une maladie invisible qui est souvent mal comprise. Avec notre organisme, on essaie de défendre les droits de ces personnes-là et de continuer à sensibiliser la population à ce sujet », soutient M. de Launière.