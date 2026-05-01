Un concours d’horticulture pour célébrer le centenaire d’Arvida

Dans le cadre des célébrations marquant le 100e anniversaire d’Arvida, le comité du centenaire lance un concours d’horticulture invitant la population à mettre en valeur le patrimoine paysager unique du secteur.

Inspirée des aménagements et des végétaux qui ont façonné l’identité d’Arvida à l’époque de sa fondation, l’initiative vise à encourager les citoyens à recréer des espaces extérieurs fidèles aux recommandations historiques.

Le concours s’adresse exclusivement aux résidents du secteur d’Arvida ayant réalisé eux-mêmes leur aménagement paysager, sans recourir à un sous-traitant. La participation est gratuite et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juillet 2026. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en remplissant un formulaire disponible sur le site Web du Musée du patrimoine d’Arvida ou en version papier à la bibliothèque d’Arvida.

Les aménagements des participants seront évalués par un jury au cours du mois d’août, selon plusieurs critères, dont la santé et l’entretien des végétaux, le choix d’essences traditionnelles du secteur, la qualité d’exécution horticole, l’harmonie des couleurs et des formes, ainsi que la créativité, l’originalité et l’intégration au milieu environnant.

Afin de soutenir les citoyens dans leur démarche, des fiches techniques, des conférences et des distributions d’arbres et de graines seront proposées. Ces outils permettront de mieux connaître les végétaux traditionnellement utilisés à Arvida et les types d’aménagements paysagers recommandés par la Ville de Saguenay.

Les lauréats du concours seront dévoilés le samedi 19 septembre 2026, à l’occasion de la Fête des récoltes. Trois lots de prix seront alors remis, comprenant des trophées, des certificats-cadeaux et une œuvre d’art unique.