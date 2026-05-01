SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 01 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 3 s

Un concours d’horticulture pour célébrer le centenaire d’Arvida

Émile Boudreau
Le 01 mai 2026 — Modifié à 08 h 20 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Dans le cadre des célébrations marquant le 100e anniversaire d’Arvida, le comité du centenaire lance un concours d’horticulture invitant la population à mettre en valeur le patrimoine paysager unique du secteur.

Inspirée des aménagements et des végétaux qui ont façonné l’identité d’Arvida à l’époque de sa fondation, l’initiative vise à encourager les citoyens à recréer des espaces extérieurs fidèles aux recommandations historiques.

Le concours s’adresse exclusivement aux résidents du secteur d’Arvida ayant réalisé eux-mêmes leur aménagement paysager, sans recourir à un sous-traitant. La participation est gratuite et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juillet 2026. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en remplissant un formulaire disponible sur le site Web du Musée du patrimoine d’Arvida ou en version papier à la bibliothèque d’Arvida.

Les aménagements des participants seront évalués par un jury au cours du mois d’août, selon plusieurs critères, dont la santé et l’entretien des végétaux, le choix d’essences traditionnelles du secteur, la qualité d’exécution horticole, l’harmonie des couleurs et des formes, ainsi que la créativité, l’originalité et l’intégration au milieu environnant.

Afin de soutenir les citoyens dans leur démarche, des fiches techniques, des conférences et des distributions d’arbres et de graines seront proposées. Ces outils permettront de mieux connaître les végétaux traditionnellement utilisés à Arvida et les types d’aménagements paysagers recommandés par la Ville de Saguenay.

Les lauréats du concours seront dévoilés le samedi 19 septembre 2026, à l’occasion de la Fête des récoltes. Trois lots de prix seront alors remis, comprenant des trophées, des certificats-cadeaux et une œuvre d’art unique.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les élus mettent la pression à l’approche du centenaire
Publié à 14h00

Les élus mettent la pression à l’approche du centenaire

À l’aube du 100e anniversaire d’Arvida, les démarches se multiplient pour accélérer l’inscription de l’ancienne cité industrielle sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le député de Jonquière à la Chambre des communes, Mario Simard, et son homologue à l’Assemblée nationale du Québec, Yannick Gagnon, intensifient leurs actions ...

LIRE LA SUITE

Le projet de piscine chauffée à Saguenay bientôt complété
Publié à 12h00

Le projet de piscine chauffée à Saguenay bientôt complété

La conseillère municipale du district 6, Audrey Lapointe, a confirmé, lors d’une entrevue avec le journal Le Réveil, l’arrivée d’une future piscine chauffée à Arvida, qui viendra compléter le réseau de bassins publics similaires dans l’ensemble des districts de la ville de Saguenay.  Estimé à 8 millions de dollars, le projet sera situé au cœur du ...

LIRE LA SUITE

Le combat de deux générations pour une famille de Saint-Honoré
Publié à 11h39

Le combat de deux générations pour une famille de Saint-Honoré

Pour Michaël Sabeau de Saint-Honoré, l’histoire de la naissance difficile de son fils Noah résonne comme un écho de sa propre enfance. Ils sont tous les deux venus au monde avec une tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque congénitale. « Ce n’est pas censé être héréditaire, confie-t-il, mais on dirait qu’on a pigé la même mauvaise carte. ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES