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Lundi, 15 juin 2026

Sports

Temps de lecture : 57s

Les Hurricanes de la Caroline champions de la Coupe Stanley

Le 15 juin 2026 — Modifié à 07 h 00 min
Par Dominic Bolduc - CKAJ 92,5

Le pari de Rod Brind’Amour a payé; son changement de gardien lui a permis de ramener la Coupe Stanley en Caroline 20 ans après le premier titre de l’organisation grâce à un gain de 3 à 0 dans le sixième match de la finale contre les Golden Knight de Vegas.

Il faut revenir au troisième match de cette finale. Après la défaite des Hurricanes en deuxième prolongation, Brind’Amour décide de changer de gardien et d’envoyer Brandon Bussi, vainqueur de 31 matchs en saison régulière dans la mêlée. Malgré 13 victoires de Frederik Andersen, ce dernier a connu des difficultés en début de finale.

Dans ce sixième duel, Bussi a repoussé les 22 lancers reçus pour mériter la 16e et dernière victoire des Hurricanes dans ces éliminatoires 2026.

C’est le capitaine des “Canes”, Jordan Staal, qui a remporté le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellent des séries. À 37 ans, il devient le plus vieux joueur de l’histoire de la LNH à remporter ce titre. Lors de la série finale, Staal a marqué six buts dans les cinq premiers duels, en plus de maintenir un pourcentage de mise en jeu remporté à plus de 56%.

Pour l’entraîneur-chef, Rod Brind’Amour, il devient le quatrième entraîneur de l’histoire à remporter la Coupe Stanley comme joueur et entraîneur avec la même formation, le premier depuis Toe Blake avec le Canadien dans les années 50.

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