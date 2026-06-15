Première régionale: un plan directeur pour préserver l’eau du lac Kénogami

La ville de Saguenay annonce une première au niveau régional: elle se dote d’un plan directeur pour la préservation de la qualité de l’eau du lac Kénogami. De concert avec les autres municipalités riveraines du lac comme celles de Larouche et d’Hébertville, on se met donc en quête de données pour établir un portrait diagnostique de l’eau, tout en validant les données, et établir ainsi un plan d’action concertée.

Le lac est aussi le réservoir d'eau potable de 75% des citoyens de la ville. Comme l’a expliqué le député Yannick Gagnon, l’annonce de ce plan représente l’aboutissement de plusieurs rencontres tenues avec plusieurs intervenants, notamment avec les idées de Michel Bergeron de l’Association pour la protection du Lac Kénogami. « Un plan directeur du lac, comme Mme Monique Laberge de l’Organisme de bassin versant de Saguenay a mentionné, ça n’existait dans notre région. On est en mesure de dire que maintenant, on ne travaillera pas à la pièce. Maintenant, on va se doter d'une vision à long terme avec un engagement et un document qui ne prendra pas la poussière ».

Avec Hébertville et Larouche

Pour le conseiller municipal du secteur, Daniel Tremblay-Larouche, il importait de travailler conjointement dans l’atteinte des objectifs du plan, en compagnie des municipalités de Larouche et d’Hébertville. « Je savais qu'inévitablement, j'allais devoir rallier les municipalités d’Hébertville et de Larouche, faire ainsi un front commun pour la protection du lac. Mais je voulais pas les contacter tant et aussi longtemps que nous autres à la ville, on n'avait pas de quoi être solides. Avec le plan directeur, ce dossier-là, on va pouvoir continuer de bâtir. À Saguenay on a la chance d’avoir des experts, les services, et c’est ce qui va nous aider à avoir un bon plan directeur avec l'OBV. Et maintenant, avec Héberville et Larouche, qui sont en fait la deuxième MRC, on va pouvoir travailler tout le monde ensemble ».

Daniel Tremblay-Larouche interpelle le Fédéral

Pour préserver la qualité du lac, le tout passe aussi par obtenir les pleins pouvoirs par le fédéral pour légiférer soit contre les navigateurs insouciants qui soit ne lavent pas leur embarcation, et aussi contre les contrevenants qui jettent leurs déchets ou eaux usées dans le lac. « Au niveau des infractions, c'est mon désir politique. Il y a déjà de la surveillance policière qui se fait sur le lac Kenogami, ça a commencé il y a six ans, mais plus sérieusement depuis deux ans avec une équipe 100 % dédiée, avec un sergent qui est capitaine de bateau. Le « vidangeage » dans le lac, j'ai pas de réglementation qui va faire en sorte que les policiers pourraient donner une contravention par rapport à ça. Tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le plein contrôle de notre lac Kénogami au niveau de la juridiction, on ne peut pas avancer. On n'a pas la juridiction pour aller plus loin que ça, mais tout le monde, on le sait, il faut aller plus loin que ça ». Le conseiller interpelle ainsi le gouvernement fédéral pour obtenir cette juridiction. Leur en avait-il déjà fait part avant aujourd'hui? « Ils viennent de l'apprendre aujourd'hui, mais oui! »

Station de lavage défectueuse

Le conseiller Tremblay-Larouche a aussi glissé que certains propriétaires de bateaux utilisent des rampes de mise à l’eau privées. Sans compter qu’il a aussi été porté ce lundi matin à la connaissance du conseiller que la station de lavage des embarcations, celle du quai de l’éperlan, est défectueuse. « On a fait l'inventaire des quais privés, parce qu'il y en a qui ont des rampes de mise à l'eau sur leurs terrains, pour faciliter l'entrée dans le lac Kénogami. Ce sont toutes des choses comme ça qu'il faut regarder maintenant, pour légiférer et protéger le lac. Pour ce qui est de la station de lavage qui est défectueuse, c'est sûr que s'il n'y a personne qui nous la déclare...C'est la première fois que j'en entends parler, on va faire des vérifications », promet-il.

Monique Laberge commente

La présidente de l’Organisme de bassin versant de Saguenay (OBV), Monique Laberge, annonce que le plan est déjà en place. « Il y a déjà plusieurs collectes de données. La ville a des données, l'OBV aussi. L'A PLK en recueille aussi beaucoup depuis des années. Et il y a des données qui sont au gouvernement du Québec aussi. C'est de tout mettre ça ensemble. Il y aura aussi une table de créée avec les municipalités et tous les partenaires qui sont autour de ce ce plan d'eau. C'est là le grand intérêt de ce plan directeur: c'est toute cette mobilisation autour du lac Kenogami ». Elle espère que d'autres villes de la région prennent exemple de l'initiative annoncée lundi.

Les maires jeannois embarquent

Les maires d'Hébertville et de Larouche se font un devoir de participer au plan directeur. Celui d'Hébertville, Marc Richard, a comparé le tout en conférence de presse à une "garde partagée". « Cette initiative permet une protection importante d’une ressource si vitale pour nos milieux respectifs et est un bel exemple de concertation régionale. »

Par communiqué, Guy Lavoie , maire de Larouche, mentionne pour sa part que le lac Kénogami est une ressource inestimable qui s’étend sur plusieurs frontières administratives. « Ce qui se passe sur la rive de l’un à un impact direct sur le territoire de l’autre. Que la MRC du Fjord, Ville de Saguenay, Hébertville et Larouche aient un plan commun pour la protection est primordial, entre autres pour tout ce qui peut être évitable, plantes exotiques envahissantes, contamination par le rejet de phosphore des installations septiques, etc. C’est une excellente initiative pour protéger efficacement notre beau et grand lac. »