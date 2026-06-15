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Lundi, 15 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 31s

Tremblement de terre ressenti près de Saguenay

Le 15 juin 2026 — Modifié à 10 h 29 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Un séisme de magnitude 2,8 sur l’échelle de Richter a été enregistré lundi matin à 8 h 23 dans la région du Saguenay, selon Ressources naturelles Canada. L’épicentre de la secousse se situerait à proximité de la ville de Saguenay, et son rayon d’effet s’étendrait de 20 à 40 kilomètres.

Toujours selon Ressources naturelles Canada, cette secousse pourrait être liée aux activités industrielles de la mine Niobec, située à Saint-Honoré. L’information, rapportée par Radio-Canada, n’a toutefois pas encore été confirmée par l’entreprise.

Un autre tremblement de terre, d’une magnitude similaire (2,7), s’était produit dans la nuit de vendredi à samedi. Dans ce cas précis, le ministère fédéral a établi que les vibrations avaient été causées par des détonations liées aux opérations de la mine.

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