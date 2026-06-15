Fin de l’interdiction des feux à ciel ouvert dans la région

L’interdiction d’allumer des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité, en vigueur depuis le 9 juin, a été levée samedi dernier dans la région. Cette restriction visait à limiter les risques d’incendies de forêt dans un contexte de conditions météo propices à leur déclenchement.

Durant cette période, diverses activités étaient formellement interdites, notamment les feux de camp et les feux d’artifice, ainsi que l’utilisation d’appareils pouvant produire des étincelles ou des flammèches. Les autorités rappelaient toutefois que certains feux restaient permis, à condition qu’ils soient réalisés dans des installations munies de pare-étincelles et installées sur un sol minéral.

La levée de cette interdiction survient alors qu’aucun feu de forêt n’est actuellement en activité au Québec. Depuis le début de la saison, 202 incendies ont été recensés, ayant touché une superficie de 194 hectares. À titre comparatif, la moyenne des dix dernières années à la même date s’élève à 245 incendies pour une superficie brûlée de 108 169,1 hectares.

Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean plus spécifiquement, le bilan est également encourageant. Depuis le début de la saison, neuf incendies ont été maîtrisés, pour un total de 13,8 hectares brûlés. Là encore, ces chiffres sont nettement inférieurs à la moyenne des dix dernières années, qui s’établit à 22 feux et 14 298,7 hectares touchés.