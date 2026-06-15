La chanteuse Audrey Perron en 1e partie du spectacle de Marie-Mai

La chanteuse country pop jonquiéroise Audrey Perron se pince pour se convaincre qu’elle ne rêve pas: c’est elle qui aura l’honneur d’ouvrir le spectacle de Marie-Mai, prévu le 1er juillet sur la scène de la Zone portuaire.

Celle qu’on connaît aussi pour être la chanteuse de la formation KC Country Band profitera de cette occasion pour présenter quelques chansons de son récent album, en compagnie des musiciens chevronnés Rob Langlois, Frédéric Désautels, Charles VoHo et David Simard, en plus de la choriste Cynthia Harvey. « Un band de feu », qu’elle mentionne avec justesse.

Rappelons que l’admission pour la soirée du 1er juillet est gratuite sur le site de la Zone portuaire de Chicoutimi.

Parallèlement, pour ceux et celles qui sont intéressés à suivre le parcours de la chanteuse Audrey Perron, cette dernière demeure très active sur les réseaux sociaux, sous la mention « Audrey Officiel », sur Facebook, Instagram et Tiktok.