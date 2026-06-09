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Mercredi, 10 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 25s

Entrave sur le boulevard Saint Paul à Saguenay dès aujourd'hui

Le 09 juin 2026 — Modifié à 06 h 52 min le 10 juin 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les automobilistes devront adapter leurs déplacements au cours des prochains jours en raison de travaux sur le boulevard Saint‑Paul.

À compter du mercredi 10 juin, dès 9 h, la voie de droite en direction sud sera fermée entre les rues Cossette et de la Manic. Cette entrave demeurera en place jusqu’au vendredi 12 juin à 15 h 30, le temps de réaliser des travaux de réparation de bordures dans le secteur.

Des ralentissements sont à prévoir. Les autorités municipales invitent donc les usagers de la route à planifier leurs déplacements en conséquence afin de limiter les impacts sur leur trajet.

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