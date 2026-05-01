SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 01 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 16 s

Un Saguenéen veut battre un record Guinness à coups de festivals

Émile Boudreau
Le 01 mai 2026 — Modifié à 07 h 32 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Cet été, le Saguenéen Julien Renaud se lance un défi à la mesure de sa passion : battre le record Guinness du plus grand nombre de festivals visités en 30 jours. Selon Radio-Canada, il tentera de surpasser le record actuelle de 26 festivals, ce qui l’obligera à en fréquenter au moins 27 au cours d’un seul mois.

Sa demande officielle a été acceptée jeudi par l’organisation Guinness World Records, donnant ainsi le feu vert à cette ambitieuse aventure. Codirecteur du Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSI), Julien Renaud devra toutefois se plier à un processus de validation rigoureux afin que sa performance soit reconnue.

Le cahier des charges imposé par l’organisation est strict. Pour chaque festival visité, il devra fournir des preuves détaillées, dont des photos des événements, les billets achetés, un itinéraire complet ainsi que la signature de deux témoins attestant de son arrivée et de son départ.

À l’heure actuelle, le Saguenéen est en pleine planification. Il passe au peigne fin la programmation de dizaines d’événements afin d’établir un parcours réaliste. Il prévoit tenter l’exploit entre la mi-juillet et la mi-août, période de haute saison des festivals. Parmi les artistes qu’il espère voir cet été figurent notamment Angine de Poitrine, Gwen Stefani, Marie Céleste et Lou-Adriane Cassidy.

Le financement représente aussi un enjeu important. Bien que quelques festivals lui aient offert des laissez-passer, Julien Renaud est toujours à la recherche de commanditaires pour couvrir ses frais de déplacement et de nourriture.

Cette ambition hors norme est alimentée par un amour pour la musique. Il y a quatre ans, il a commencé à fréquenter les festivals et attrapé la piqûre. Cette première année-là, il avait assisté à 63 spectacles. L’année suivante, il en voyait 110, avant d’enchaîner 170 spectacles l’été dernier. Un parcours qui le mène aujourd’hui à viser un record mondial.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les élus mettent la pression à l’approche du centenaire
Publié à 14h00

Les élus mettent la pression à l’approche du centenaire

À l’aube du 100e anniversaire d’Arvida, les démarches se multiplient pour accélérer l’inscription de l’ancienne cité industrielle sur la liste indicative du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le député de Jonquière à la Chambre des communes, Mario Simard, et son homologue à l’Assemblée nationale du Québec, Yannick Gagnon, intensifient leurs actions ...

LIRE LA SUITE

Le projet de piscine chauffée à Saguenay bientôt complété
Publié à 12h00

Le projet de piscine chauffée à Saguenay bientôt complété

La conseillère municipale du district 6, Audrey Lapointe, a confirmé, lors d’une entrevue avec le journal Le Réveil, l’arrivée d’une future piscine chauffée à Arvida, qui viendra compléter le réseau de bassins publics similaires dans l’ensemble des districts de la ville de Saguenay.  Estimé à 8 millions de dollars, le projet sera situé au cœur du ...

LIRE LA SUITE

Le combat de deux générations pour une famille de Saint-Honoré
Publié à 11h39

Le combat de deux générations pour une famille de Saint-Honoré

Pour Michaël Sabeau de Saint-Honoré, l’histoire de la naissance difficile de son fils Noah résonne comme un écho de sa propre enfance. Ils sont tous les deux venus au monde avec une tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque congénitale. « Ce n’est pas censé être héréditaire, confie-t-il, mais on dirait qu’on a pigé la même mauvaise carte. ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES